El Badajoz, a por el tres en raya en el Nuevo Vivero

Nueva cita del Badajoz en este arranque liguero y nuevo compromiso en su feudo, donde los blanquinegros quieren sumar este sábado su tres en raya ... particular con tres victorias en el Nuevo Vivero en estos albores de la competición, como el propio club ha publicitado en redes sociales. Tras el costoso triunfo ante el Azuaga llega un Llerenense (17.00 horas) que pinta más difícil todavía. Y, aunque apenas han transcurrido dos jornadas, está servido el duelo entre un conjunto que no ha encajado ningún gol como los de Juan García –viejo conocido de la parroquia local– contra el segundo más anotador tras el Villafranca, que suma 7 dianas por las 6 del Badajoz.

Un Badajoz que acude con el respaldo de la remontada ante el Azuaga y con todos sus jugadores disponibles, dato importante por lo corto del plantel, como remarcó su entrenador. «Cuando se gana todo es más sencillo y, cuando se gana un partido tan importante como el de la semana pasada, mejor aún. Estamos todos muy concienciados de lo que viene por delante y a ganar, no queda otra», comenta Luis Oliver en la previa. «El Llerenense tiene un perfil diferente al Azuaga, que es más anárquico en ataque, descolgando más jugadores dependiendo más del talento de los de arriba, mientras el Llerenense es más compacto, con jugadores más experimentados y tipos duros de la categoría que saben jugar para ganar pero también para no perder. Será un partido diferente pero igual de difícil. Hay que tener cuidado de que no se pongan por delante. Es un rival de playoff que querrá coronarse en el Nuevo Vivero a nuestra costa», dijo el técnico, que repitió su mensaje de que ningún adversario modificará su planteamiento.

Para Oliver Sierra, el Llerenense no vendrá a encerrarse sino que saldrá a buscar al Badajoz porque lleva dos victorias en dos partidos y «aunque sea un equipo de playoff, no tiene nada que perder aquí ante uno de los favoritos. Si yo estuviera en el pellejo de Juan –García–, no tendría nada que perder. Espero un Llerenense valiente, que venga a gustarse y que trate de llevar la iniciativa».

El preparador huyó de comparaciones respecto al Extremadura, a priori máximo rival de los pacenses, ya que entiende que es muy temprano todavía, si bien adujo que el empate azulgrana ante el Calamonte puede poner en alerta a sus pupilos para que no se dejen nada en el campo. «Se han dejado dos puntos y harán modificaciones para que no les vuelva a pasar, pero al final es un reflejo de lo dura que es esta categoría. «Ya veremos si en abril o mayo nos tenemos que fijar solo en el Extremadura o en alguno más. Nosotros tenemos que acumular puntos en casa e ir a la guerra fuera, pero por ahora solo nos preocupamos de nosotros».

Alabó la actitud de la grada y puso como ejemplo la respuesta tras el gol del Azuaga antes de decir una frase contundente: «No creo que vayamos a ascender en casa, porque nuestros rivales directos harán números similares, pero sí podemos perderlo aquí si no haces lo que tienes que hacer. Hay que ir a la guerra fuera. Todos los campeones de Tercera RFEF, la distancia la han hecho fuera».

Valoró el rendimiento de su equipo ante un Azuaga que para él es el más difícil de defender y ante el que el Badajoz se armó mentalmente tras verse por detrás en el marcador. «Anímicamente el equipo reaccionó bien. Fue una carta a los Reyes Magos el partido. Futbolísticamente tenemos que corregir cosas y tenemos que defender avasallando con la pelota y eso no se pudo dar». El cuadro de la Campiña Sur será una dura prueba para el Nuevo Vivero ante uno de los cuatro equipos que hasta ahora han logrado los seis puntos en juego.