En el Badajoz, todos titulares

J. P. Badajoz Martes, 5 de noviembre 2024, 20:07 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

Ha insistido mucho desde pretemporada que prefería una plantilla corta en la que todos pudieran ser titulares y pasadas ya nueve jornadas de campeonato su máxima es un hecho. Todos los jugadores del Badajoz han tenido su oportunidad en el once en estas nueve jornadas disputadas. Luis Oliver Sierra siempre ha mantenido su confianza en el plantel y la competición le ha ido colocando en la tesitura de apostar de inicio por cada uno de los 18.

Sergio Tienza y Gustavo Quezada eran los únicos que quedaban por estrenarse en la foto inicial y en los últimos dos partidos han formado parte de la alineación titular. De todos los integrantes del primer equipo solo Javi Lobato, Bermúdez y Jorge Barba han sido titulares en todos los encuentros. Aunque como contrapunto, ya no queda ningún jugador blanquinegro que haya podido completar todos los minutos disputados hasta ahora. El central sevillano únicamente se ha perdido 16 minutos al ser sustituido en el 74 en la primera jornada contra el Olivenza, mientras que Barba tomó el camino a vestuarios antes de finalizar los compromisos frente a Llerenense y Arroyo y Bermu no acabó en tres (Olivenza, Azuaga y Villafranca).

«Estoy convencido que vamos a involucrar a los 18 que están con ficha y no me hace falta más gente», decía el técnico blanquinegro en la previa al estreno frente al Olivenza. Después lo ha repetido casi en cada comparecencia para resaltar su arriesgada apuesta para confeccionar una plantilla corta en la que considera que su nivel no baja a pesar de las ausencias. «Para mí los 18 son todos titulares y eso es un privilegio que no tiene nadie en esta categoría», subrayaba tras golear al Arroyo y permitirse el lujo de hacer rotaciones.

Las lesiones y sanciones han obligado a Oliver Sierra a darle la alternativa en el once a todos sus efectivos del primer equipo. En algunas ocasiones hasta teniendo que improvisar nuevas variantes en posiciones diferntes a las habituales para un jugador. «La plantilla no es larga y cuanta más opciones tenga mejor», comentaba el preparador aragonés sobre el descubrimiento de Jesús Sánchez como central ante la coincidencia de las lesiones de Agustín Izquierdo y Ginés González. Y su rendimiento en la segunda parte contra el Jaraíz y el partido completo contra el Extremadura le ha convencido. «Hasta nueva orden se va a quedar», adelantaba Luis Oliver Sierra al concluir el derbi de la cordialidad.

El diseño de una plantilla corta también conllevaba su confianza en la cantera y aunque por las convocatorias han aparecido cinco juveniles, hasta el momento solo Jairo Bas ha podido debutar con apenas 4 minutos ante el Extremadura.