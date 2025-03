El Badajoz se somete a una cuestión de confianza en el Nuevo Vivero

J. P. Badajoz Sábado, 8 de marzo 2025, 14:00 Comenta Compartir

Si ya de por sí andaban las aguas revueltas por el Nuevo Vivero tras la derrota en Jaraíz, el episodio de Montori añade más picante y carga de argumentos a una afición muy quemada para además de señalar al palco ya también tener motivos para apuntar al césped. El Badajoz se somete al plebiscito de la grada en una especie de cuestión de confianza tras una temporada más que decepcionante. Aunque Luis Oliver Sierra trata de contener el último incendio y se agarre a las matemáticas para pedir el máximo apoyo en un momento clave para que el equipo mantenga vivas sus opciones y no se desmorone. «Entiendo que haya gente disgustada porque yo también lo estoy. Todavía estamos peleando por el campeonato, quedan diez jornadas, muchos puntos... Este equipo todavía no está muerto ni mucho menos», sostiene el técnico blanquinegro.

El Badajoz transita por un fino alambre que al mínimo descuido le puede hacer precipitarse al vacío. El Nuevo Vivero ya se dirigió a los propietarios en el último partido en casa ante el Moralo y eso que el equipo conseguía su segunda victoria consecutiva. Las cosas no han ido a mejor y el Badajoz regresa a su estadio después de perder su tercer partido y despedirse prácticamente del ascenso directo. «El resultado de Jaraíz es una auténtica mierda y la segunda parte fue lamentable», reconoce Oliver Sierra. Ya no solo está muy lejos el objetivo de ser campeón, sino que la amenaza de salir del playoff vuelve a ser real. Y con el agravante de una falta de compromiso y profesionalidad por parte de varios jugadores que ha obligado al propio club a tomar cartas en el asunto. De ahí que las miradas también recaigan sobre el terreno de juego ante otra temporada en la que consideran que sus protagonistas no dignifican el escudo. Todo un cóctel explosivo para recibir al Villafranca en la semana previa a la visita de un Extremadura que se ha escapado ya a 7 puntos. «Espero un ambiente de apoyo porque estos chicos no tienen culpa de nada», insiste el entrenador aragonés queriendo limar asperezas y quitarle presión a sus futbolistas. En ese sentido, cree que este nuevo terremoto en el vestuario ha servido para tomar conciencia de lo que significa el Badajoz y lo mucho que hay en juego en esta recta final de temporada. «Quien tuviera dudas de remar o no ya se le ha aclarado por la vía rápida». Y apuesta por quedarse con el sentir de la mayoría y pensar en lo mejor para el club. «Prefiero trabajar para aquellos que piensan en positivo, que quieren ver al Badajoz ganar y que esto vaya bien. Argumentos hay para que la gente que quiere al club defienda la situación. Aquí se meten 4.000 personas y te insultan 200 o 300, lo que hay que ver son los otros 3.800 que no dicen nada y que te apoyan».

Luis Oliver Sierra tiene claro que todo este clima de crispación se mitiga con una victoria. «No hay nada que puedan hacer los jugadores que vaya a ayudar a cambiar esta situación que no sea ganar al Villafranca, luego ir a Almendralejo a ganar y como decía Luis Aragonés ganar, ganar y ganar hasta que llegue mayo y ver si nos da para ser campeones, segundos o ir al playoff de visitante los partidos de vuelta». Por eso, señala el camino para ganarse al Nuevo Vivero. «Salir a tumba abierta, con actitud y ganarnos el perdón de la gente».

Y es que en medio de toda esta convulsión, llega el partido de Villafranca con la obligación de no tropezar de nuevo y apurar así sus escasas posibilidades o incluso para llegar a la fase de ascenso lo mejor colocados posible. «No veo ninguna dificultad en poder ganar todos los partidos y hacer un buen playoff. Incluso si falla el Extremadura poder ser campeón». En cuanto al partido contra el Villafranca, Luis Oliver Sierra avisa del peligro que tiene a la contra y que en función de si está o no Javi Pérez en el campo muestra dos caras diferentes. El técnico blanquinegro no podrá contar con el lesionado Sergio Tienza ni tampoco con la baja conocida de Montori, apartado del primer equipo.

BADAJOZ-VILLAFRANCA CD BADAJOZ Álex Quesada; Gurdiel, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Jorge Pérez; Bermu, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Jorge Barba; Álex Alegría y Borja Domingo

SP VILLAFRANCA Juanfran; Álex Machado, Ibrahim, Reverte, Eloy, Gabi León, Traoré, Borja, Ale Sánchez, Amando y Lucky.

ÁRBITRO Gil Arenas.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00 horas.