El Badajoz sigue haciendo la goma

Lo del Badajoz esta temporada fuera de casa empieza a ser un quiero y no puedo que mantiene de los nervios a su sufrida afición. ... Todavía no ha perdido como visitante, pero dada su discreta trayectoria del equipo no deja de ser poco consuelo para sus seguidores. Los blanquinegros solo han sido capaces de ganar dos partidos de sus seis desplazamientos realizados hasta el momento, que sumados a cuatro empates se antoja escaso bagaje para un aspirante al ascenso directo.

«Se nos está haciendo bola jugar fuera de casa», reconocía Luis Oliver Sierra tras empatar en Calamonte. El Badajoz ha sumado 10 puntos de 18 posibles en las seis salidas que lleva esta temporada. Solo ha ganado a domicilio en Villafranca (0-2) y en el campo del colista Puebla (0-1). Uno en césped natural y otro en hierba artificial. En sus otras cuatro visitas no ha pasado del empate contra el Diocesano (0-0), Moralo (1-1), Montijo (0-0) y Calamonte (1-1). Eso sí, el cuadro pacense refuerza su solidez defensiva al encajar solo dos goles como visitante. El técnico blanquinegro contaba con pleno de puntos antes de emprender este periplo de tres partidos consecutivos fuera de casa, de ahí que tras quedarse en 5 puntos hizo una valoración negativa. «Mínimo apuntábamos a 7, pero la realidad es que esperábamos haber sacado los 9. No pierdes, es verdad que es un campo complicado donde se van a dejar puntos muchos equipos. Pero aún así nosotros tenemos que intentar sumar de tres en tres», asumía. Más información El club sigue con la recogida solidaria para Valencia y donará el 30% de la taquilla El Badajoz no termina de ratificar sus credenciales como candidato a todo. Le falta dar ese golpe de autoridad, también en el Nuevo Vivero, donde a pesar de su gran arranque con victorias holgadas frente al Olivenza (4-0), Llerenense (3-0) y Arroyo (3-0) no ha mostrado esa regularidad que se le requiere a un equipo llamado a subir de categoría. «No podemos estar haciendo la goma porque damos la sensación de equipo poco contundente», admitía Oliver Sierra. En estas últimas cuarto jornadas, el Badajoz solo ha sacado la mitad de los puntos en juego (6 de 12), siendo su única victoria en su visita al colista. El balance de los últimos siete partidos es de 10 puntos de 21 posibles después de dos victorias (Villafranca y Puebla), cuatro empates (Moralo, Extremadura, Montijo y Calamonte) y una derrota (Jaraíz). «El equipo necesita ganar ya porque si no al final nos vamos a creer peores de lo que somos». El equipo blanquinegro se agarra al Nuevo Vivero para tratar de reencontrarse con sus mejores sensaciones. «Volvemos a casa, a intentar ganar, convencer y recuperar el estado de ánimo», apuntaba el preparador aragonés.

