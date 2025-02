El Badajoz sigue abriéndose paso

El Badajoz se resiste a tirar la toalla en su objetivo de ascenso directo. El equipo blanquinegro recupera la confianza y sus mejores sensaciones después ... de dos victorias consecutivas frente al Arroyo y al Moralo, que si bien le mantienen a 4 puntos de la primera plaza le permiten avanzar una posición. Los pacenses siguen abriéndose paso entre los candidatos en su escalada hacia la cima y adelantan al Llerenense, ahora quinto con los mismos puntos.

El vestuario del Badajoz tiene claro lo mucho que hay en juego ya en esta recta final y se siente preparado para asumir el enorme desafío de ir a por el campeonato. «Mentalmente el equipo está mucho mejor de lo que empezó la temporada y llega a tiempo porque los partidos son complicados y con mucha carga emocional», señalaba Luis Oliver Sierra tras conseguir los 3 puntos ante el Moralo.

El Badajoz reacciona a tiempo y mantiene vivas todas sus esperanzas para reconquistar el liderato en las once jornadas que quedan. El conjunto pacense vuelve a mostrar su solidez defensiva sin encajar un gol por segundo partido consecutivo y poco a poco va recuperando su mayor pegada arriba. «Ya no podemos fallar y todo pasa por dejar la portería a cero y, si tienes cuatro, meter dos o tres y llevarnos el partido», remarcaba el preparador aragonés.

En el Nuevo Vivero no dan todo por perdido y se agarran a un tramo de competición decisivo con las visitas al Jaraíz y al Extremadura en esta tres próximas semanas. De ahí la importancia de que el equipo se haya desprendido de sus dudas, reforzado su confianza y haya dado el paso al frente que se le requería. «Había que volver a recuperar la autoestima tanto fuera como en casa, por eso estos dos partidos han sido muy importantes y más aún teniendo en cuenta los tres partidos que tenemos por delante», exponía.

Quedar campeón era el único objetivo marcado desde este verano en el Nuevo Vivero, aunque el técnico blanquinegro ya no oculta la posibilidad de tener que buscar ese ansiado ascenso a través del playoff. «Hay que tener en cuenta que tenemos un rival muy potente que lo mismo gana todos los partidos. A mí no me preocupa eso en exceso. Solo me preocupa que el equipo esté cada vez mejor, más concienciado y más competitivo porque si hay que ir al playoff tenemos que ganar y eso solo se consigue llegando bien», asumía Oliver Sierra.

El entrenador del Badajoz sigue sin perder de vista a Almendralejo, donde parecen haber metido la directa hacia el ascenso, aunque trata de concienciar a los suyos para estar preparados ante la opción de aprovechar cualquier descuido. «El Extremadura va a fallar muy poco y nosotros tenemos que ganar todo», avisa, consciente de la única oportunidad que llegado el caso se le presentaría. Todo pasa por hacer los deberes y esperar. En ese reto de hacer pleno al 11 que se propone, Luis Oliver Sierra está convencido en llevarse el premio gordo. «Si ganamos todo yo creo que podemos ser campeones. Y si no habrá que ir a un playoff y cuantas mejores sensaciones y mejor llegues a ese evento, mejor».

Aunque no se resigna a perder de vista la lucha por el liderato, de nuevo la fase de ascenso volvía a estar presente en su discurso de manera abierta. «No tengo ninguna duda que si el equipo está como tiene que estar con la intensidad, el nervio y acierto que hemos demostrado hoy en el playoff somos superiores a cualquiera».