El Badajoz ya se ve en Segunda RFEF

El optimismo es grande en el Nuevo Vivero ante estas últimas horas de expirar el plazo por la vacante en Segunda RFEF. El Badajoz se ... ha movido rápido para no perder la oportunidad de recuperar en los despachos la categoría perdida. En el Nuevo Vivero se muestran convencidos que la plaza del Ursaria en Segunda RFEF será para el club blanquinegro una vez depositados los 208.547,57 euros en la Federación Española. Entienden que prevalecen sus derechos deportivos del resto de candidatos, ya que ninguno de los interesados son los cuatro equipos que descendieron junto a los pacenses en el grupo 5 la campaña pasada.

«La plaza que ha dejado vacante el Ursaria le corresponde al CD Badajoz, una vez hemos visto que ni Llerenense ni San Fernando han presentado sus opciones para ello. Por lo tanto, por méritos deportivos, el siguiente en la lista es el Club Deportivo Badajoz», sostenía Javier Peña en declaraciones a Canal Extremadura TV.

El Badajoz sigue las directrices marcadas por la RFEF y parece el mejor posicionado para llevarse la plaza. Desde la Federación Extremeña han instado a que salde las deudas que mantienen embargados sus derechos federativos como condición indispensable para pode optar a la vacante. La propiedad se ha puesto manos a la obra y durante la tarde de este viernes ha comenzado a liquidar a jugadores y entrenadores que tenían denunciado al club depositando el dinero en la comisiones mixtas y el Colegio de Entrenadores para ponerse al día con la RFEF.

En cuanto al artículo 215 del Reglamento General de la RFEF que recoge que «los clubes en situación de concurso de acreedores perderán su mejor derecho deportivo en beneficio de los que no se encuentren en la citada situación», desde la propiedad alegan que el club ya no está en concurso dado que se cerró una vez aprobado el convenio por el Juzgado de lo Mercantil a finales de noviembre y en ese sentido no será obstáculo para hacer valer sus derechos.

Además, el club blanquinegro recibió a principios de julio una notificación de embargo sobre la RFEF como pagador del crédito a favor del Badajoz por una deuda no satisfecha de 228.327,26 euros.

En las últimas horas se ha desatado una lucha feroz entre otros aspirantes que militan en Tercera RFEF. Se abrió la veda y la plaza de Segunda RFEF se ha convertido en un zoco donde varios clubes quieren llevarse el premio. El Badajoz confirmó que ya había efectuado el pago de los 208.547,57 euros en los que se había tasado la vacante del Ursaria, pero no es el único. El Leganés B, Real Jaén, Móstoles, Torre del Mar y RSD Alcalá también han reconocido oficialmente haber ingresado el dinero y otros como el Manchego y el Toledo también habían mostrado públicamente sus intenciones de optar a la plaza.