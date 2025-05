El Badajoz, por la ruta del último ascenso

El Badajoz tiene el ascenso como único objetivo y en ese empeño va a echar el resto en la segunda vuelta. No ha terminado ... como se esperaba esta primera parte del campeonato, pero está a tiempo de reaccionar y recuperar el terreno perdido para conseguir el ansiado ascenso directo a final de temporada.

El sentir generalizado, tanto en las oficinas del Nuevo Vivero como en las gradas, es que el equipo no ha cumplido las expectativas que se habían generado en torno a un proyecto diseñado únicamente para ser campeón y ascender a Segunda RFEF por la vía rápida. Los números del Badajoz en la primera vuelta no invitan al optimismo, especialmente fuera de casa, y cierta decepción calaba entre los aficionados ante la inoperancia en algunas salidas. Pero la realidad es que depende de sí mismo para ser campeón y su situación no difiere mucho de su trayectoria en el último ascenso a Segunda B en 2017.

En una comparativa con aquella inolvidable temporada, el equipo blanquinegro cerró la primera vuelta (19 jornadas al ser entonces la Tercera extremeña de 20 equipos) con más puntos, más victorias y siendo más goleador, pero con una derrota más y encajando más goles. Extrapolado a las primeras 19 jornadas actuales (dos más que las correspondientes a la primera vuelta al ser el grupo extremeño de 18 equipos), los de Luis Oliver Sierra habrían sumado 5 puntos menos (43 puntos en la 2016-17 por 38 en la 2024-25), conseguido tres triunfos menos (13 por 10), cuatro empates más (4 por 8) y una derrota menos (2 por 1). En el apartado de goles, el Badajoz de esta campaña ha marcado 16 tantos menos (49 por 33), pero ha recibido uno menos (8 por 7).

En ambos casos, el Badajoz cerraba este primer tramo de 19 partidos en segunda posición, a 4 puntos del líder Cacereño en la 2016-17 y a 2 del Jaraíz en el presente curso. Así, los de Oliver Sierra parten mejor posicionados en su intento de acabar campeones.

Aquel Badajoz confió el ascenso a Juan Marrero tras la destitución de Agustín Izquierdo en marzo de 2017 y aunque no le dio tiempo de dar caza al conjunto cacereño, se quedó a 7 puntos de la primera plaza, devolvió a los blanquinegros a Segunda B después de un exigente playoff tras pasar tres eliminatorias que remató con la fiesta final en Calahorra.

Resulta evidente que este Badajoz no golpea como lo hacía el equipo de Adolfo Muñoz en la temporada que culminó con el ascenso en 2010. Aquel equipo dejó claras sus intenciones de subir con goleadas sonadas que llevaron a protagonizar una temporada de ensueño con récords de puntos 101 (igualaba el registro del Cacereño de la 2001-02) y 109 goles y 19 en contra. El conjunto de Adolfo Muñoz terminó la primera vuelta con 48 puntos (10 más que ahora), 15 victorias, 3 empates y 1 derrota y con idénticos guarismos realizadores que después se repetirían en la mencionada 2016-17 (49 a favor y 8 en contra). De esta forma, el equipo de Oliver Sierra mejora la seguridad defensiva del intratable Badajoz de los récords con un tanto menos recibido (8 por 7) e iguala la única derrota sufrida en los primeros 19 partidos, pero gana menos y también tiene menos pegada. Los de Adolfo Muñoz perdieron en Don Benito (3-2) en la sexta jornada en la que sería su única derrota de toda la temporada, mientras que en la actual ha mordido el polvo en la séptima en el Nuevo Vivero frente al Jaraíz (1-2) y de momento es su único.

Para hacerse una idea del dominio incontestable que ejercía el equipo de Adolfo Muñoz en comparación con lo que le cuesta al actual sacar sus partidos a domicilio solo habría que remitirse a sus goleadas fuera de casa como el 0-5 a todo un Mérida en el Romano o al Moralo, el 1-5 al Deportivo Pacense y al Imperio o el 1-4 al Sporting Villanueva. Aquel Badajoz quedó campeón con 12 puntos sobre el Jerez, segundo, y marcó 33 goles más. Los blanquinegros lograron el ascenso en la eliminatoria directa entre campeones ante el Mancha Real.

El equipo de Luis Oliver Sierra ha evidenciado su escasa puntería, lejos del poder ofensivo de los dos últimos ascensos, y no ha dudado en tratar de ponerle remedio con los refuerzos de dos delanteros en enero, David Grande y Borja Domingo.

El Badajoz de Adolfo impuso sus galones en el grupo con una media de 2,5 puntos por partido en la primera vuelta, el de Izquierdo se fue a 2,26 puntos y el de Oliver Sierra se queda en un promedio de 2 puntos por partidos. El Badajoz acutal va más o menos por la ruta del último ascenso de 2017 con el arreón final de Marrero, pero en mejor situación al depender de sí mismo.

Este curso hay varios gallitos en busca del codiciado premio del ascenso directo como el CD Extremadura, Azuaga, Diocesano, Llerenense o el sorprendente Jaraíz. Pero tanto en la 2009-10 como en la 2016-17, la Tercera extremeña también se presentaba muy exigente con rivales de altura como Mérida, Don Benito, Coria, Extremadura UD, Deportivo Pacense o Arroyo, Sporting Villanueva y Jerez, habituales entonces de playoff.

El Badajoz se jugará todo su crédito para refrendar su candidatura en estas próximas siete jornadas que le enfrentará a cuatro de los aspirantes como Llerenense, Diocesano, Jaraíz y Extremadura. De cómo salga de esos duelos directos determinará sus verdaderas aspiraciones en las ocho jornadas finales.