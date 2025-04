El Badajoz, sin Reyes Magos

Los Reyes Magos pasan de largo por el Nuevo Vivero. Los aficionados dejaron escrito en sus cartas fichajes para reforzar una plantilla corta y ... que en esta primera parte de la temporada no ha cumplido con las expectativas. Por el momento esos deseos no han llegado ni con el nuevo año ni con la visita de Sus Majestades de Oriente, aunque todavía queda mercado hasta el 31 de enero.

Desde la propiedad el propio técnico, que también forma parte de la misma, se quiso dejar claro desde pretemporada que estaban plenamente satisfechos con la confección del plantel y que no había intención de acudir a la ventana invernal. Un discurso que ha ido cambiando a medida que se acercaba el parón navideño y los resultados no se daban como esperaban, especialmente fuera de casa. En sus últimas comparecencias, Luis Oliver Sierra ha ido poco a poco dándole la vuelta al mensaje para dejar abierta la puerta a posibles refuerzos hasta el punto de contemplar esa opción. «Las incorporaciones nunca se han descartado. No se va a ir al mercado desesperadamente porque considero que un gran porcentaje funciona bien», apuntaba tras el decepcionante empate con el que se despidió el año ante el Jerez en el Nuevo Vivero.

El preparador aragonés siempre ha incidido en su idea de disponer de una plantilla corta de 18 solo jugadores. Una apuesta arriesgada que decía compensar en parte por la calidad que se le atesora a sus jugadores y en la que considera a todos titulares, además de la versatilidad que le ofrece múltiples variantes a la hora de elegir un once. «Ya dije en su día que buscar refugio en tener 23 jugadores está muy bien, pero yo no saco ningún rédito a tener cinco tíos en la grada y seis cogiendo polvo en el banquillo. Para mí los 18 son todos titulares y eso es un privilegio que no tiene nadie en esta categoría», sostenía tras vencer al Arroyo en su defensa férrea a la planificación de su proyecto.

La afición suspira por un goleador ante la escasa pegada que ha evidenciado en algunos partidos, sobre todo como visitante. A pesar de esa falta de definición el Badajoz es el segundo más realizador del grupo extremeño con 28 goles, los mismos que Azuaga y Extremadura, pero a 6 del líder Jaraíz, con 34. Álex Alegría, con 8 tantos, y Motori, con 4, son las referencias en la punta de ataque, pero no terminan de encontrar esa continuidad que marque esas diferencias que requiere todo un candidato al ascenso. El equipo blanquinegro también presenta carencias en el eje de la zaga donde solo cuenta con Javi Lobato, Ginés González y Agustín Izquierdo como centrales puros y debido a las lesiones se ha tenido que reconvertir a Jesús Sánchez. El mediocentro es otra de las posiciones que los seguidores blanquinegros reclaman fortalecer para complementar al eslabón clave de la cadena de mando y todo un seguro como Fran Miranda al disponer de otras piezas como Jesús Sánchez, reutilizado como recambio de emergencia para otras funciones, Gustavo Quezada y en los últimos partidos con Jorge Barba.

En las bandas, tanto en los laterales como los extremos, la plantilla cuenta con alternativas de garantías y están bien cubiertas con Álex Herrera, Dani Cordero, Gurdiel y David Calles en defensa y Bermu, el propio Jorge Barba, Santi Luque y Jorge Pérez en la parcela ofensiva. «Hay que mirar opciones que no tenemos dentro de la plantilla. Jugadores que aporten cosas diferentes, por tener variables. Tiene que mejorar lo que hay, no rellenar por rellenar. Hay que hacer cosas porque no estamos ganando», añadía Oliver Sierra.

El objetivo sigue siendo el mismo del ascenso directo y al cierre de la primera vuelta esa vía queda a 6 puntos. Mientras sus rivales se refuerzan, el Badajoz todavía no ha acudido al mercado de invierno. Una ausencia de movimientos que contrasta con la rapidez con la que se actuó la temporada pasada. Hace un año, antes del 15 de enero ya había incorporado tres fichajes: Álex Alegría, Ewan Urain y Javier Lizárraga. Incluso los tres ya se estaban entrenando a las órdenes de Iñaki Alonso el 11 de enero, pero el alta del delantero placentino no se concretó hasta el día 15 por un preacuerdo que mantenía con el club pacense por si le llegaba una oferta del fútbol suizo antes de ese plazo. Dos meses después, en marzo, llegaría Santi Moar, habilitado por su condición de jugador en paro, pero pasó casi desapercibido por el Badajoz al ser sancionado con 6 partidos a falta de 4 jornadas en su segundo encuentro como blanquinegro para disputar un total de 57 minutos.