El Badajoz regresa al Nuevo Vivero sin margen de error

Ser o no ser del Badajoz en el Nuevo Vivero. El equipo blanquinegro se juega todas sus aspiraciones ante un rival directo que le puede sacar del playoff por primera vez esta temporada. Regresa a casa después de más de un mes y medio en ... una situación límite. Los pacenses se reencuentran con los suyos contra las cuerdas y sin margen de error.

El Badajoz afronta ante el Diocesano una auténtica final donde pone en juego todo su crédito, no solo para optar a esa primera plaza de ascenso directo que se ha auto-impuesto, sino incluso para entrar en el playoff. Ha llegado a un punto tan crítico que ya las catorce jornadas que le quedan por delante son todas finales. «Si queremos ascender hay momentos de la verdad en los tenemos que dar un paso adelante y jugar mejor», avisa el técnico blanquinegro. Repite Luis Oliver Sierra que los rivales se toman sus enfrentamientos con el Badajoz como una eliminatoria de Copa, pues para los blanquinegros a partir de ahora tienen una final tras otra. Sin respiro. No puede fallar más. Después de la escasa rentabilidad en su doble visita a la Campiña Sur se ha situado al borde del precipicio en una quinta plaza que el Diocesano tiene a un punto. Y el conjunto colegial amenaza con arrebatársela a los pacenses y dejarle fuera de los puestos de privilegio por primera vez esta temporada. «Esta semana psicológicamente es más dura porque si ganas te vuelves a meter de lleno, pero si empatas o pierdes viene el drama, puedes salir del playoff por primera vez justo a la hora de la verdad. La tragedia puede ser completa», remarca.

Aparte de caminar al filo del alambre en un partido que se las trae, el conjunto pacense conocerá antes de jugar lo que han hecho sus otros rivales directos y en función de los resultados la posibilidad de recortar puntos o evitar descolgarse todavía más. Máxima presión para un equipo que estará sometido al plebiscito de una grada que ya ha cubierto el cupo de decepciones. Decía el técnico blanquinegro en la previa que a su equipo le pudo el ambiente en el Fernando Robina. Este domingo el Nuevo Vivero puede ser un arma de doble filo si las cosas no empiezan bien. «Todo forma parte del miedo escénico. Cuando el equipo ha tenido la oportunidad, aunque sea por 24 horas, de ponerse líder no ha terminado de soltarse», reconoce. En ese sentido, la ansiedad es el peor enemigo dada la exigencia de un club con máximas aspiraciones. «Estamos en el Badajoz y lo único que se contempla es ir primero a 20 puntos del segundo. En el momento que no estás ahí ya estás en la palestra», sostiene el preparador aragonés.

Luis Oliver Sierra ha tomado nota del descalabro frente al Llerenense y adelanta cambios en el once. Algunos son obligados como el de Fran Miranda por sanción, cuyo timón en el centro del campo puede recaer en la vuelta de Jesús Sánchez a su posición natural o en Jorge Barba. Ese primer movimiento conllevaría recuperar el eje de la zaga clásico con Ginés González y Javi Lobato. También se quedan fuera de la convocatoria Álex Herrera, expulsado en el banquillo en Llerena y sancionado con dos partidos, y el penúltimo fichaje David Grande por lesión. El delantero valenciano sufre una pequeña rotura muscular que le mantendrá al menos dos semanas de baja. En cambio, Borja Domingo tiene todas las papeletas para alistarse a la causa blanquinegra como titular en su primera oportunidad. «Después del descalabro de la semana pasada los once que salieron pueden cambiar y Borja es un delantero fundamental para nosotros y tiene muchas posibilidades para jugar», avanza Oliver Sierra.

Sobre su rival, advierte de su verticalidad y un estilo al que jugar en un escenario como el Nuevo Vivero tampoco les asusta. «El Diocesano es de los que menos puede sufrir en nuestro campo. Defiende bien, transita muy bien y lo que mejor hace es salir a la contra, corren mucho. Que el campo sea grande no les viene mal del todo», apunta el entrenador del Badajoz.