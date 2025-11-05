El Badajoz regresa a casa más cerca del playoff

J. P. Badajoz Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:26 Comenta Compartir

En el Nuevo Vivero prefieren tomar el vaso medio lleno y a pesar de ver frenada en Jerez su particular cronoescalada se quedan con el lado positivo. Y esa lectura optimista no es otra que después de su alargado exilio el equipo está más cerca de los puestos de playoff. Los blanquinegros tienen ahora la quinta plaza a cuatro puntos, aunque también es cierto que el liderato vuelve a estar a 10.

El equipo de Marrero se situaba a siete puntos de la fase de ascenso tras su victoria frente al Diocesano en su último partido como local. Por delante se le presentaba un calendario exigente con cuatro salidas consecutivas llamadas a marcar el alcance de su misión de recortar distancias con la parte alta. Y en parte los pacenses han cumplido con ese primer objetivo. El Badajoz afronta su regreso al Nuevo Vivero con el playoff a la vista de cuatro puntos. El Badajoz recibe este domingo al Llerenense con la opción de seguir acercándose a la zona noble.

El cuadro blanquinegro salda su peregrinaje con 7 puntos de 12 posibles. La derrota en Navalmoral en el inicio de este periplo viajero y el empate en Jerez en el cierre han minimizado la remontada pacense tras sus victorias en Montijo y Pueblonuevo. Además, con los marcadores que se han producido esta pasada jornada podrían haber catapultado aún más al Badajoz a meterse de lleno en la pelea con la cabeza del grupo. No lo aprovechó y los de Marrero tendrán que seguir remando un poco más todavía.

El Badajoz se va a exigir así un mayor esfuerzo para recuperar una normalidad clasificatoria descompensada en parte por el agravante de la sanción de 3 puntos descontados a la derrota por incomparecencia del estreno liguero contra el Azuaga. Tampoco su arranque resultó efectivo para poder amortiguar el duro golpe con tres derrotas en cinco partidos, cuatro en seis contando el no jugado de la primera jornada.

Otra de las buenas noticias es que la enfermería se va desocupando y el técnico blanquinegro va recuperando efectivos. En esa última comparecencia en el Nuevo Vivero ante el Diocesano, el Badajoz tenía a Gorka Iturraspe y Pavón lesionados y en ese mismo partido perdía a Borja Domingo y Barrena. En su vuelta a casa este domingo ya tiene a los tres primeros disponibles, mientras que Barrena apura los plazos para intentar reaparecer la próxima semana. En cambio, también se ha caído Gustavo Quezada, quien podría volver en una o dos jornadas.

De esta manera, Marrero recluta potencial ofensivo para tratar de recuperar el terreno perdido en un tramo decisivo con seis encuentros hasta la despedida de 2025. El Badajoz quiere cerrar el año lo más arriba posible y esa premisa.

El Nuevo Vivero se presenta clave en este final de año. Después de recibir al Llerenense este domingo (19.00 horas), pasarán por el estadio pacense Villanovense (23 de noviembre) y Jaraíz (14 de diciembre). Unos enfrentamientos directos frente al tercero y el líder del grupo propicios para reducir diferencias con las posiciones de privilegio. Entre medias, dos desplazamientos ante los recién ascendidos Cabeza del Buey, gran revelación del grupo extremeño, y Montehermoso. Y quedaría la visita al Puebla en el último partido de este 2025.