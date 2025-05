El Badajoz reaviva su cruzada arbitral en el momento clave de la campaña

Corría el minuto 15 del duelo de ida del playoff de ascenso a Segunda RFEF entre el Badajoz y el Azuaga cuando ... el colegiado Monroy Conde mostraba la roja directa a Ginés González tras derribar al visitante Chepe. Las protestas fueron enérgicas en la parroquia local, que consideraba muy rigurosa una decisión que, indudablemente, condicionaba por completo el planteamiento inicial del equipo comandado por David González, que tuvo que retirar a Álex Alegría para introducir a Álex Herrera con el fin de reestructurar su dibujo.

Sin embargo, la situación adquirió tintes inverosímiles cuando instantes después de la conclusión del choque, el club usó sus cauces de comunicación para publicar una reacción institucional referente a la controvertida jugada. «El Club Deportivo Badajoz quiere manifestar la más absoluta de las repulsas por la injusta expulsión de uno de nuestros jugadores», encabezaba un insólito comunicado en el que se formulaba una crítica frontal hacia el Comité de Árbitros Extremeño, «dirigido desde Mérida», puntualizan, y «que no mandó al trencilla adecuado para una eliminatoria tan importante». Tajante, sin tapujos ni giros retóricos que difuminaran el impacto semántico del mensaje, sembraron la sospecha sobre el estamento encargado de impartir justicia. «No queremos pensar que desde las altas instancias intenten desestabilizar a nuestro equipo para no lograr el ansiado ascenso», deslizaba de manera sibilina.

Pero no se quedó ahí. Desde la planta noble se procedió a presentar alegaciones sobre la expulsión del central extremeño con la pretensión de que el Juez Único le retirara el castigo. Pero el recurso ha quedado desestimado y este miércoles el comité informó de que mantiene la sanción y Ginés González no podrá disputar el duelo de vuelta en el Municipal azuaguense este domingo (18.45 horas). Decisión que tampoco ha quedado exenta de respuesta por parte del club pacense, que ha arrojado más gasolina a un fuego que parece interesado en mantener avivado.

Más información El Badajoz apela a la garra y la casta del último ascenso con Marrero

En el perfil de X ha publicado una 'sui generis' clasificación enumerando las expulsiones que han afectado a los cinco primeros del grupo extremeño de Tercera RFEF. Por un lado, el apartado de rojas recibidas, que lo encabeza el Badajoz con seis, seguido por el Jaraíz con cinco, del Llerenense y del Azuaga con tres y del Extremadura con una. Por otra parte, el ranking de las que han favorecido a esa misma relación de equipos, con el Azuaga con siete, Extremadura, Llerenense y Jaraíz con seis y los blanquinegros cierran con una. «Que cada uno saque sus conclusiones», se desliza. El Badajoz aporta una sucesión de números despojados del anclaje primordial que les otorgan sentido, su contexto. Valga como ejemplo la situación más próxima cronológicamente, cuando Borja Domingo dejó de manera evitable con diez a los suyos ante el Jerez por quitarse la camiseta en una celebración cuando ya había sido amonestado anteriormente.

En cualquier caso, no es una salida de tono excepcional, sí por la coyuntura, todo un playoff de ascenso, pero no por su carácter único. En octubre, el por entonces entrenador, Luis Oliver Sierra, dirigió el foco a la procedencia de los trencillas en el choque que les medía al Diocesano en Cáceres y que acabó con 0-0. Picón Domínguez, natural de Zafra, pertenece al comité de Almendralejo, al igual que sus asistentes, factor que quiso poner en la picota en el primer tropiezo de su equipo, al que se sucedieron muchos más: «estéticamente queda fatal, si justo coincide con el único partido en el que no ganas, el único en el que te echan a un tío y un par de situaciones que nos perjudican gravemente, la tormenta perfecta», comentaba en aquel momento. Y apuntaba hacia las altas instancias, «la Federación lo tiene que cuidar mucho más si no quiere alimentar suspicacias».

La vía abierta desde el Nuevo Vivero ha levantado ampollas entre un nutrido sector de aficionados que ha mostrado su disconformidad a través de las redes sociales sobre la polvareda alrededor del desempeño del Badajoz como cortina de humo.