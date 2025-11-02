El Badajoz se queda seco en Jerez

El Badajoz no pudo encadenar su tercera victoria seguida a domicilio y se tuvo que conformar con un punto de su visita a Jerez de ... los Caballeros. A pesar de disfrutar de varias llegadas peligrosas, no fue capaz de definir con claridad sus ocasiones de gol. Quizás tuvo llegadas más claras que en anteriores partidos, pero no tuvo la eficacia de citas como la del Atlético Pueblonuevo. Es más, en la parte final del duelo pudo acabar perdiendo el choque, ya que el conjunto local dispuso de dos ocasiones muy claras para dejar los tres puntos en casa.

Juan Marrero repitió el mismo equipo con el que salió la semana pasada ante un rival que también formó con dos delanteros. La primera acción de peligro significativa la protagonizó el cuadro jerezano. En una acción personal tras dos malos despejes del Badajoz, Juanfri llegó al vértice del área y su golpeo se estrelló en el lateral de la red. La respuesta del conjunto de Marrero fue un remate alto de David Calles con la zurda tras avanzar con el balón controlado por su costado e irse hacia dentro. Después, Álex Alegría bajó un envío complicado, le hizo un túnel a su marcador y el remate lo atrapó el meta local. Antes del cuarto de hora inicial un tiro de falta de Jorge Barba lo despejó Jesús Torres y el remate de Galán lo acabó atrapando el propio cancerbero del cuadro anfitrión.

Tras bastantes minutos sin acercarse a los dominios de Sergio Tienza, Deme remató en medio de instantes de agobio para el equipo capitalino y el cuero se fue cerca del poste. Llegó bien por las bandas el Badajoz y se vio escenificado en una de las acciones más claras de la formación de Juan Marrero en la primera mitad. Bermu recibió de Pedro Pata y metió un pase atrás desde la línea de fondo a Álex Alegría en el interior del área, pero un mal bote le impidió rematar al ariete con todo a favor. Antes del descanso Chechu bloqueó un tiro de Bermu tras acción de Abubakar y seguidamente un chut flojo de Bermu se fue a las manos de Jesús Torres .

Jerez: Jesús Torres; Chechu, Neku, Juanan, Carlos Arias; Víctor (Juan Roldán, min. 82), Deme, Ben Azize, Juanfri; Manu Ferrera y Chema. 0 - 0 Badajoz: Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Lobato, Pedro Pata; Álex Galán (Pavón, min. 53), Jorge Barba, Fran Miranda, Bermu; Abubakar (Borja Domingo, min. 53) y Álex Alegría. Árbitro: Sabido Serrano. Mostró amarilla a los locales Víctor, Juanfri y Manu Ferrera y a los visitantes Jorge Barba y Pedro Pata. Expulsó con tarjeta roja directa en el minuto 41 a Manuel Calderón, segundo entrenador del Jerez.

Incidencias: Ciudad Deportiva Manuel Calzado Galván. 800 espectadores.

En el segundo período se mantuvieron las constantes de la primera mitad: dominio del Badajoz, con llegadas, pero falta de definición, y algún que otro susto del Jerez. Al poco de reanudarse el juego, Álex Alegría bajó un servicio en largo de Sergio Tienza, se revolvió y acabó rematando con peligro. El elenco de Marrero encerró al rival en su campo, aunque con el paso de los minutos fue perdiendo parte de ese dominio y el cuadro verdinegro comenzó a estirarse, sobre todo saliendo al contragolpe en robos.

En los veinte últimos minutos se abrió bastante el partido. Bermu remató contra Jesús Torres tras un recorte y cambiarse de pie el balón en el área. Y en el otro lado del campo Deme golpeó desviado tras una falta a favor del Jerez que había rechazado la zaga del Badajoz, que pudo llevarse los tres puntos en el minuto 78, cuando un remate de Pavón a la altura del punto de penalti, tras centro de Pedro Pata, se fue ligeramente desviado.

También pudo llevarse el gato al agua el Jerez a diez minutos del final cuando una recuperación de Chema en un error de salida de balón del Badajoz acabó en la botas de Juanfri, que se presentó ante Sergio Tienza y empalmó ligeramente alto. La respuesta la puso Jorge Barba con un tiro que mandó fuera. En el último minuto, Juanfri se fue de David Calles, chutó desde el punto de penalti y Sergio Tienza impidió la derrota del Badajoz.