HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Álex Galán y Carlos Arias en el duelo de este domingo entre el Jerez y el Badajoz. CD Badajoz
Tercera RFEF

El Badajoz se queda seco en Jerez

Los blanquinegros desaprovecharon varias ocasiones y los templarios estuvieron cerca de castigarlo en el tramo final

Mario Zafra

Jerez de los Caballeros

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:52

Comenta

El Badajoz no pudo encadenar su tercera victoria seguida a domicilio y se tuvo que conformar con un punto de su visita a Jerez de ... los Caballeros. A pesar de disfrutar de varias llegadas peligrosas, no fue capaz de definir con claridad sus ocasiones de gol. Quizás tuvo llegadas más claras que en anteriores partidos, pero no tuvo la eficacia de citas como la del Atlético Pueblonuevo. Es más, en la parte final del duelo pudo acabar perdiendo el choque, ya que el conjunto local dispuso de dos ocasiones muy claras para dejar los tres puntos en casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  3. 3 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  4. 4

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor
  5. 5 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  10. 10

    Un fallo en la corrección obliga a rectificar la lista de aprobados en el examen a policía local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz se queda seco en Jerez

El Badajoz se queda seco en Jerez