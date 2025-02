El Badajoz se queda seco

Sin gol el liderato se escapa ya a tres puntos. El Badajoz lleva dos partidos consecutivos sin marcar y esa pequeña travesía en el ... desierto le ha costado perder su posición de privilegio que había mantenido en las ocho primeras jornadas del campeonato. Después de estos dos empates a cero ante Extremadura y Montijo, los blanquinegros han caído a la cuarta plaza por detrás del Jaraíz, Diocesano y Llerenense a tres, dos y un punto, respectivamente. Los azulgranas, por su parte, recuperan su olfato y tras su goleada se ponen al acecho a un punto.

El equipo pacense se ha atascado en su parcela ofensiva, clave en su objetivo de ascenso y que en principio está llamada a dar grandes alegrías esta temporada. El Badajoz cuenta con artillería pesada de calidad y suficiente para descerrajar cualquier portería, pero en sus últimos asaltos se ha encontrado con la pólvora mojada. Ni siquiera pudo abrir la lata ante un Montijo con los efectivos justos hasta tal punto que tras el descanso tuvo que sacar a su portero suplente, Marcel Pedro, como delantero por la lesión de Rafa Casillas. «De cara a portería el equipo hace aguas», admite Luis Oliver Sierra. Una sequía que empieza a preocupar en el Nuevo Vivero. «Hay que sumar de tres en tres y para eso hay que meter gol alguna vez», añade el técnico.

El Badajoz se ha descolgado de la cabeza en dos partidos en los que mereció mucho más que sendos empates. «Esto va de meter un gol más que el rival. Quedarse contento con las sensaciones es el premio de consolación de los perdedores», asume con crudeza Oliver Sierra, quien considera que lo ofrecido por su equipo en el césped no se corresponde con la recompensa obtenida. «Nos faltan cuatro puntos después de haber hecho cincuenta tiros a puerta. No estamos acertados de cara a puerta».

El cuadro blanquinegro ya no es tampoco el más goleador del grupo y tiene a cuatro rivales con mejores números por delante y otros dos con los que está empatado con 16. Extremadura (21), Llerenense (19), Jaraíz (18) y Diocesano (17) mejoran las cifras de los pacenses de cara al gol, mientras que Azuaga (16) y Jerez (16) las igualan. El preparador del Badajoz es consciente del papel asignado a su equipo en la Tercera extremeña para cumplir con el único objetivo marcado por el club. «Si no metes goles no ganas y aquí estamos para ganar».

En cambio, es el menos goleado con solo cuatro tantos recibidos. De ahí que, como contrapunto, la solidez defensiva mostrada en esos últimos encuentros sirva de poco consuelo para compensar la escasa pegada de un ataque concebido para marcar diferencias. «Dejando la portería a cero solo aseguras un punto, pero arriba con lo que tenemos hay que exigir más y concienciarnos de que tenemos que estar con la pólvora más activa porque si no lo vamos a pasar fatal». En ese sentido, Luis Oliver insiste en ser más incisivos. «Nos encanta hacer paredes, combinar... Es más bonito, pero para la play. Hay que ser más directos y tener más determinación a la hora de enfocar la portería rival». Aunque trata de transmitir cierta tranquilidad y no caer en la obsesión. «Tampoco podemos caer en la ansiedad continua de querer meter goles como sea porque se te va encogiendo y cada vez ves la portería más pequeña. Darle confianza a los chavales. No podemos caer en la desesperación».

El Badajoz comenzó la competición como un tiro. Y en esa faceta realizadora deslumbró Álex Alegría con cinco goles en tres partidos. Pero después ha tenido que esperar hasta la octava jornada para volver a ver puerta. Y en recuperar esa efectividad se aferra el vestuario pacense. «Con la calidad y el gol que tenemos arriba tarde o temprano saldrá», confía Sierra Oliver.