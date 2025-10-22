Pedro Pata: «El Badajoz no se puede plantear otro objetivo que no sea el ascenso»

Javi Pérez Badajoz Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Pedro Pata emprendió este verano un viaje en sentido contrario al de miles de pacenses camino de la playa. Mientras los de aquí se tumbaban bajo la sombrilla, Pedro Pata de los Reyes (Punta Umbría, 2000) resistía junto a sus compañeros el sol abrasador en una pretemporada dura para preparar con ilusión el reto de devolver al Badajoz a la categoría que merece. Sin hacer ruido se ha consolidado como uno de los intocables para Juan Marrero. Es uno de los tres jugadores, junto al otro lateral David Calles y el portero Sergio Tienza, que han jugado todos los minutos. Y el domingo dejó su firma en el gol de la valiosa y necesaria victoria en Montijo.

–¿Con qué sensaciones se quedó después del partido y ese gol que significó tanto para el equipo?

–Las sensaciones son positivas, en todos los aspectos el equipo trabajó bien, al final sumó de tres fuera de casa, que creo que es lo importante, la línea a consolidar y a seguir. Y personalmente bien, si puedo aportar al equipo ya sea con un gol o una asistencia, pues mejor que nada.

–Y el gol, ¿cómo lo recuerda? ¿Tenía la intención de sorprender al portero?

–Bueno, muchas veces los centros van a la cabeza del delantero y no acaban entrando y hay otros que, bueno, se desvían y tienen la fortuna de acabar dentro. En este caso fue la segunda, se desvió un poco, se sorprendió al portero, que yo creo que estaba más adelantado de lo que podía estar, y tuve la fortuna de que acabó entrando. Bien para el equipo y bien para mí también.

–Y para alguien que no está acostumbrado a marcar, ¿cómo se celebran ese tipo de goles que además valen tres puntos?

–Se celebran con alegría, sobre todo porque el equipo lo necesitaba, también consolida un buen trabajo de toda la plantilla el otro día en Montijo. Es un gol que como grupo lo refuerza e individualmente también por el trabajo realizado.

–¿Qué le pasa al equipo? ¿Por qué su mal arranque?

–Creo que son circunstancias. En esta categoría también sumar de tres en todos los partidos es complicado, pero bueno, al final es la línea que el equipo tiene que conseguir. Es decir, este inicio quizás no haya sido el que la plantilla ni el club quisiese, pero tenemos que retomar una línea positiva, alcanzar un número de victorias seguidas, mirar alto y a partir de ahí crecer en todos los aspectos.

VESTUARIO «El ambiente es de motivación, de revertir esta situación, de empezar a escalar puestos en la clasificación y llegar a donde tenemos que estar que es en lo más alto» Pedro Pata Jugador del Badajoz

–¿Cómo está el vestuario después de estas semanas viéndose al equipo en descenso?

–El ambiente es de motivación, de revertir esta situación, de empezar a escalar puestos en la clasificación y llegar a donde tenemos que estar que es en lo más alto de la clasificación. Entonces como digo, motivación al máximo, ganas de revertir esta situación y todo mediante el trabajo, la humildad y el sacrificio.

–No es muy normal que un equipo que aspira al ascenso empice con cuatro derrotas.

–Es cierto que, como he dicho antes, no es el inicio que quería la plantilla. En ningún aspecto el equipo quería empezar así, pero bueno, tenemos que cambiar el chip, empezar a sumar de tres semana sí y semana también y a partir de ahí crecer en la clasificación y crecer en todos los aspectos como grupo.

–¿Cómo vivió el vestuario esa primera jornada que no pudo jugar ante el Azuaga?

–Es un varapalo porque vienes de una pretemporada exigente, de un gran número de partidos, un gran número de minutos y mucha carga de trabajo y al final que en el primer partido no compitas es un varapalo para la plantilla, para la institución y obviamente para la afición. Es una situación que nosotros no hemos podido controlar, pero lo que podemos controlar es lo que viene a partir de ahora que es cada partido, cada jornada sumar de tres en tres y contrarrestar ese inicio que no es el que queríamos.

SANCIÓN POR INCOMPARECENCIA «Es un varapalo para la plantilla, para la institución y para la afición» Pedro Pata Jugador del Badajoz

–¿Cuál es el mensaje que os transmiten desde el club?

–Desde el club, pues, nos invitan a revertir esta situación, a que estemos motivados, a que sigamos trabajando, a que con humildad, sacrificio y sobre todo con mucho trabajo revertamos esto porque el grupo tiene capacidad, tiene ganas y mucho compromiso.

–¿Y qué os dice Marrero? ¿El objetivo sigue siendo el ascenso?

–Sí, obviamente. El objetivo no puede ser otro que no sea ese porque como club el Badajoz no se puede plantear otro objetivo que no sea el ascenso.

–¿Lo ven factible a pesar de que ahora parece que quede un poco lejos?

–Sí, lo que dicta la clasificación ahora no se va a parecer ni por asomo a lo que dicte en mayo. El objetivo lo tenemos en mente, lo tenemos más que claro. Lo único que tenemos que hacer es semana tras semana sumar de tres en tres y cambiar la situación.

–A nivel personal, es un fijo para Marrero y además no se ha perdido ni un minuto.

–La verdad es que me siento bien, me siento con ganas, con la confianza del club, del míster y creo que eso refuerza también el rendimiento del jugador. En ese aspecto estoy muy contento y si puedo aportar al equipo con rendimiento cada vez 'in crescendo', pues mucho mejor.

–Ahora quedan todavía otras dos salidas seguidas, ¿cómo se gestiona llevar tanto tiempo sin jugar en casa?

–Bueno, jugar tantas semanas fuera de casa es un poco atípico, te sabe raro porque al final no juegas residualmente de visitante. Es una situación que también sabemos que en la segunda vuelta vamos a tener cuatro en casa. Entonces todo lo que sumemos ahora, pues es un colchón para luego hacerlo bueno cuando tengamos los cuatro seguidos en casa, donde tenemos que ser intratables, tenemos que ser dominadores y tenemos que sumar de tres. Estas dos salidas que quedan tenemos que sumar de tres en tres, primero centrarnos en esta semana y ya luego, en el Jerez, ya tendremos tiempo de centrarnos.

JUGAR FUERA DE CASA «Es un gusto poder jugar de visitante y que se les escuche como el otro día en Montijo» Pedro Pata Jugador del Badajoz

–Aunque siempre está presente. ¿Se echa de menos a la afición en casa?

–Obviamente, pero también sabemos que donde nos desplacemos siempre contamos con ellos. También es un baluarte y un gusto poder jugar de visitante y que se les escuche como se les escuchó el otro día en Montijo porque al final te hace sentirte respaldado allá donde vayas.

–¿Y entiende la frustración de la afición con el equipo?

–Sí, perfectamente. Yo he estado en clubes como el Recreativo que han pasado por situaciones como la que atraviesa ahora mismo el Badajoz y entiendo a la afición. Este es un club histórico, su afición es soberana y al final lo que dicta sentencia también es el verde. También entiendo que el mal comienzo o el comienzo no deseado que ha tenido el club también le frustre a ellos, pero yo les invito a que no dejen de cesar su apoyo con nosotros, que estoy seguro de que así va a ser, porque nosotros le vamos a responder y el grupo está motivado, comprometido y a esto le vamos a dar la vuelta.