El Badajoz protege a su plantilla

El Badajoz piensa en el fin de curso y en llegar en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo en su intento de asalto al ... ascenso directo. Y así va abonando el terreno con semillas que deja por el camino con el fin de recoger sus frutos en el futuro. Es lo que está haciendo Luis Oliver Sierra en partidos que se ponen muy favorables gestionando los minutos de sus jugadores claves. Ante el Arroyo el equipo pacense se encontraba de lo más cómodo y con el partido medio resuelto, momento que el técnico blanquinegro decidió proteger a Fran Miranda, Álex Alegría y Jorge Barba ahorrándoles esfuerzos y energías. «Si a final de la temporada hemos conseguido quitarles 500 minutos y cuando llegue mayo o abril, que es donde nos vamos a jugar las papas, seguramente agradezcan haber tenido estos minutos de menos. Igual que Adán (Gurdiel) y David Calles van a ir alternándose porque cuando llegue el momento de la verdad tan importante es tenerles enchufados como llegar lo más enteros posible», decía Oliver Sierra.

El plan es que el equipo llegue con gasolina cuando se ponga en juego el gran objetivo de la temporada. Una gestión que se permite a pesar de contar con una plantilla corta de 18 futbolistas y de la que insiste en su defensa férrea. «Ya dije en su día que buscar refugio en tener 23 jugadores está muy bien, pero yo no saco ningún rédito a tener cinco tíos en la grada y seis cogiendo polvo en el banquillo. Para mí los 18 son todos titulares y eso es un privilegio que no tiene nadie en esta categoría. A seguir ganando partidos y lo mismo en mayo este equipo está listo para ascender», sostenía al tiempo que dejaba un mensaje a terceros. «Hemos hecho muchas rotaciones y el equipo ha vuelto a ganar 3-0, hay otros equipos que rotan y no ganan». El domingo se estrenaron como titulares Jorge Pérez y Agustín Izquierdo, el primero marcó dos goles y dio una asistencia y el segundo como central dejó la portería a cero.

El Badajoz se muestra tan solvente en el Nuevo Vivero que puede repartir minutos entre todos. Con la entrada de Gustavo Quezada ya han debutado todos los futbolistas de campo y solo queda por saltar al césped el portero Sergio Tienza. «Dentro teníamos claro que el equipo era un grupo más que suficiente para estar arriba y ascender. A más de uno le hubiese gustado que este club se cayese. La realidad es que los jugadores son top de la categoría y la plantilla es la mejor», expuso Oliver Sierra.