El Badajoz presenta su nueva piel para esta temporada

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:52

Antes del partido de presentación ante el Extremadura, el conjunto blanquinegro presentó sus nuevas equipaciones de la temporada 25/26 de la mano de su nuevo sponsor técnico, Macron, que vestirá al equipo durante los próximos cuatro años. También se dio a conocer la nueva tienda oficial y se presentó a toda la plantilla y al cuerpo técnico a la afición.

