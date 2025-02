El Badajoz más práctico se agarra a los puntos para no descolgarse

El tren del ascenso sigue su curso y no espera a nadie. El Badajoz parece que empieza a comprenderlo y se agarra a la obligación ... de ganar para no descolgarse. El equipo blanquinegro se resiste a bajarse del vagón de cabeza y fue a lo práctico para sacar 3 puntos vitales en su único objetivo de la temporada. Aunque gris y por la mínima ante el colista, despertó a tiempo para cortar la sangría de puntos en las últimas jornadas.

Otro tropiezo le habría descabalgado del grupo de favoritos y dejado ya sin colchón para mantenerse dentro del playoff de ascenso. Jaraíz, Diocesano y por detrás Extremadura continúan con paso firme y el Badajoz mantiene el pulso tras perder el liderato hace dos semanas. Los pacenses solo habían sumado 6 puntos de 15 posibles en los últimos 5 partidos. Una racha negativa de un triunfo y tres empates que se antoja insuficiente para un aspirante a todo. De ahí que lo único que importaba en Puebla de la Calzada era sacar la victoria. A pesar de la condición de colista y sin saber aún lo que es ganar de su rival. Daba igual la forma y el camino.

La pírrica victoria por 0-1 dejó cierto ánimo de decepción entre los aficionados blanquinegros que esperaban una reacción más contundente y propia de un candidato al ascenso. «Tampoco puedo estar muy contento por el juego y por cómo ha sido el partido», asumía Luis Oliver Sierra. El Badajoz sigue sin dar ese golpe en la mesa con el que acreditar sus credenciales al campeonato de la Tercera extremeña.

El solitario gol de Gurdiel evitó un bochorno frente al equipo más goleado y que todavía no conoce la victoria en once jornadas. Pero el Badajoz no dudó en tirar de resultadismo para defender como un tesoro los 3 puntos ante el colista. «Das un centro con la tibia, entra, te atrincheras y 3 puntos», exponía el preparador aragonés a la conclusión del encuentro en Puebla de la Calzada. El Badajoz rompió su mala dinámica sin hacer su mejor partido después de dos empates sin goles ante Extremadura y Montijo en los que sí se mereció ganar. «Llevábamos dos partidos haciendo un fútbol espectacular, llegando mucho a portería y sin resultados, hoy ha sido pura y dura Tercera», reconocía Luis Oliver Sierra. No fue su mejor encuentro, pero quizás sí el más efectivo de los pacenses. «Nos escapamos vivos de Navalmoral haciendo un partido feo y aquí hemos ganado. Los partidos feos van de un gol normalmente y hoy ha sido para nosotros», justificaba por la escasa renta del marcador.

El Badajoz se dejó el traje de etiqueta colgado en la percha del Nuevo Vivero y se arremangó para bajar al barro en Puebla. Nos falta ser un equipo de Tercera, bronco, malo y a veces saber que así se puede ganar también creo que nos ayuda», explicaba el técnico blanquinegro.

Fuera los complejos y con la lección aprendida de haber superado ese trance de saber sufrir como visitante, Luis Oliver Sierra se lanza a la reconquista del liderato y todo pasa por Calamonte el próximo domingo. «Si somos capaces de traernos los 3 puntos, antes de Navidad creo que podemos enganchar buenos resultados con los partidos de casa y podemos irnos de vacaciones líderes, que es el objetivo». Y es que el Badajoz despedirá 2024 jugando tres partidos de los últimos cuatro en el Nuevo Vivero.

Noviembre fuera, diciembre en casa

Si bien noviembre ha deparado un calendario con tres encuentros lejos del Nuevo Vivero, al equipo pacense le espera un diciembre casi sin salir de casa. Los blanquinegros afrontan el final de año con tres encuentros como locales de las últimas cuatro jornadas. Después de recibir al Pueblonuevo el 1 de diciembre, el Badajoz visitará la semana siguiente al Santa Amalia para cerrar 2024 con dos compromisos seguidos en casa contra el Trujillo el 15 de diciembre y Jerez el día 22.

El nuevo 2025 comenzará el 12 de enero con el cierre de la primera vuelta en Castuera. Esta situación del calendario provoca otra circunstancia curiosa que hace que el Badajoz no pise el Nuevo Vivero en todo el mes de enero, ya que coincidiendo el final de la primera en Castuera con el inicio de la segunda vuelta en Olivenza y el cambio en el orden de campos con el Azuaga, el conjunto de Oliver Sierra jugará cuatro partidos consecutivos fuera de casa: Castuera, Olivenza, Azuaga y Llerenense, este último ya en febrero.