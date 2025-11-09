El Badajoz se pone a sestear en el Nuevo Vivero

Los jugadores del Badajoz acabaron abatidos por no lograr la victoria ante un bravo Llerenense que también terminó eshausto por el esfuerzo.

Javi Pérez Badajoz Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:28

No fue un regreso feliz al añorado hogar. Y eso que necesita el consuelo de los suyos más que nunca. El Badajoz sufrió una pájara en su particular cronoescalada hacia la cima y cuando más controlada tenía la situación se vino abajo para seguir haciendo la goma. No pudo tumbar a un Llerenense menor que otros cursos y que apenas mostró argumentos ofensivos, pero que supo defenderse con maestría, buen físico y jugar todavía mejor sus cartas. Hizo lo difícil que era abrir la lata, aunque con mucho sufrimiento y de penalti, pero después se puso a sestear y el equipo de Cidoncha le despertó de forma brusca. Casi sin enterarse de que estaba ahí. Solo necesitó de una sacudida para asestarle un golpe muy duro al ánimo de un vestuario que queda muy tocado.

Al Badajoz le toca afrontar los partidos como auténticas finales y ya sabía que los de arriba, salvo el Villanovense y Azuaga, habían ganado todos. Aunque en sus circunstancias poco importa lo que hagan los demás porque mantiene una ya angustiosa lucha contra el reloj por atrapar a la cabeza del grupo en su intento desesperado por restablecer el orden cuanto antes.

BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Pedro Pata; Álex Galán (Barrena, min. 46), Fran Miranda (Gorka Iturraspe, min. 77), Jorge Barba, Bermúdez; Álex Alegría (Pavón, min. 65) y Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 77). 1 - 1 LLERENENSE Lolo Cortés; Mario Luis (Juanan, min. 85), Kaká, Javi Duro, Osuman; Mario Tomé (Cortés, min. 85); Adrián (Ginaid, min. 54), Espuny, Javi Román (Esaul, min. 77), Dani Martínez y Raúl Guerrero (Madou, min. 85). GOLES 1-0: Borja Domingo de penalti, min. 53. 1-1: Kaká, min. 67.

ÁRBITRO Fernández Fernández. Amonestó en el Badajoz a Fran Miranda (42) y Bermúdez (93) y por el Llerenense a Kaká (24) y Dani Martínez (96).

INCIDENCIAS Unos 2.200 espectadores en el Nuevo Vivero. Colate Vallejo-Nágera se estrenaba como nuevo presidente del Badajoz en el palco del Nuevo Vivero y hasta se hizo la foto con el once inicial. El club despedía a María Bernabé con el saque de honor. Los logos del Ayuntamiento y la FMD lucían en los nuevos rótulos de los banquillos tras las obras de mejora y acondicionamiento del estadio.

Así, salió decidido en busca de encarrilar pronto el partido. Con prisas. Las mismas que tiene por recuperar el terreno perdido. A veces eso es un problema y se traduce en precipitación y una ansiedad difícil de gestionar cuando la temporada no ha hecho más que arrancar.

El Badajoz tomó el control del balón con rápidas transiciones en busca de Borja Domingo. El delantero valenciano y Álex Alegría se movían entre líneas tratando de sorprender a la gran muralla china llerenense que trazaba en cada ofensiva blanquinegra. Ese dominio se vio reflejado en una posesión monopolizada por los pacenses, mientras que los de Cidoncha dejaban hacer. Con la pelota jugándose solo en un lado del campo las ocasiones empezaron a sucederse por parte del bando local. Primero a balón parado en un remate de cabeza de Fran Miranda tras un saque de esquina que peinó ligeramente desviado. Después probó Borja Domingo con un disparo desde la frontal del área que se marchó fuera. Sobre la media hora el acoso casi se transforma en derribo en tres acciones que contó con la formidable intervención del meta Lolo Cortés para evitar que el primer gol subiera al marcador. La más clara en el pulso que mantuvo con Borja Domingo y Álex Alegría, que vio cómo le ecaraban solos, pero le sacó una mano prodigiosa al valenciano y con el balón suelto el placentino no acertó a pegarla a romper despejando la defensa visitante.

Acto seguido, Fran Miranda recogía un rechace en la diagonal del área para lanzar un obús que obligó a Lolo Cortés a realizar una gran estirada para enviar a córner pegada al poste. Álex Alegría volvería a tenerla tras recibir un centro de Bermúdez en el palo largo, pero el arquero llerenense blocó bien el intento de tiro.

Con el Nuevo Vivero llevándose las manos a la cara por las oportunidades perdidas y la sensación de haber merecido más se llegaba al descanso.

Marrero quiso darle mayor movilidad al juego de su equipo con la verticalidad de Barrena por la izquierda en lugar de Álex Galán. Se trataba de romper el cerrojo visitante y llevar también la iniciativa en el marcador. Pero fue por la derecha donde conectaron Bermúdez y Borja Domingo para que el de Requena soltase un cañonazo que despejó abajo a córner un inspirado Lolo Cortés.

El Badajoz tenía a su presa acorralada y ya olía a sangre. Y en un balón colgado llegaría el penalti por mano de un defensor llerenense al interceptar un pase dentro del área. Borja Domingo cogió sin dudar la pelota y tras un intercambio de pareceres con Bermúdez en el que tuvo que mediar Fran Miranda la colocó sobre el punto de los once metros. Seguro y decidido el valenciano no falló poniendo a su equipo en ventaja. Toda una liberación para el equipo que se vio refrendada en la efusiva celebración con Juan Marrero a pie de banquillo.

Cidoncha no quiso perder tiempo y dio entrada a Ginaid. Y el cambio le dio la razón porque en su primer balón que tocaba puso en serios aprietos a Sergio Tienza.

El Badajoz pareció dormirse. Se olvidó del balón y el Llerenense se fue creciendo buscándole las cosquillas. Tanto que sorprendió a la zaga blanquinegra en una contra tirada con precisión para que Kaká la ejecutara a la perfección en una vertiginosa arrancada en la que sacaba a relucir su potente físico. El Nuevo Vivero se quedó frío como la noche que ya se echaba encima. Jarro de agua fría para el mayor empeño y los intereses del equipo pacense. Sin hacer nada del otro mundo el Llerenense y sujetado por su físico igualaba la batalla con un golpe de efecto que sonaba casi mortal para el Badajoz.

Tocaba remar contra sus propios miedos y viejos fantasmas. A la desesperada. El tiempo siempre corre en contra del Badajoz. Bermúdez lo intentaba por todos los medios, prendiendo mecha al partido y siendo un auténtico incordio para la zaga visitante. Incluso pudo salir por la puerta grande si llega a entrar un disparo lejano que hizo volar a Lolo Cortés para evitar un gol de antología a la misma escuadra.

En ese quiero y no puedo recubierto de impotencia se esfumaron las ilusiones blanquinegras. El Badajoz recibe un inesperado revés en su objetivo de reengancharse con la zona noble.