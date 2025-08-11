El Badajoz, con la pólvora mojada

Daniel Soleto Badajoz Lunes, 11 de agosto 2025, 19:51 Comenta Compartir

El Badajoz continúa con sus semanas intensas de preparación y con numerosos amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio liguero el próximo 7 de septiembre, donde los blanquinegros recibirán en el Nuevo Vivero al Azuaga.

Los de Juan Marrero llevan tres duelos amistosos disputados y con resultados de todo tipo: una derrota frente al Cacereño por 0-2, una victoria ante el Villanovense por 0-1 gracias a un solitario gol de Antonio Pavón, y el más reciente, un empate sin goles contra el Calamonte el pasado sábado. Aunque en estos partidos siempre se dice aquello de que «el resultado importa poco», lo cierto es que se empieza a evidenciar un aspecto a mejorar por encima del resto: la falta de gol.

Haber dejado la portería blanquinegra a cero en dos de los tres partidos habla del buen trabajo defensivo y de la solidez que tiene el Badajoz bajo los palos pero, al hablar de los goles a favor, solamente Pavón ha sido capaz de ver portería en esta pretemporada. El sistema de juego de Marrero se ha caracterizado siempre por hacer uso de un esquema clásico como es el 4-4-2, y en el caso de este año, con Borja Domingo y Alegría como puntas de lanza en el ataque. Los otros dos delanteros que, a priori, partirán desde el banquillo con un rol más secundario serán Pablo Rodríguez, que el otro día no pudo jugar en Calamonte por un asunto muscular, y David Grande, que tuvo dos ocasiones de gol en el último duelo que terminaron fuera. Es uno de los hombres de los que más se está hablando durante estas semanas sobre su continuidad en el club. También serán importantes de cara a portería el rol que desempeñen los extremos como Barre y Pavón, o esos perfiles más creativos como Bermu y Barba. Aunque, salvo el propio Pavón, ninguno ha conseguido abrir la lata en la 25/26.

El técnico blanquinegro, tras el empate en Calamonte el pasado fin de semana, ya hizo hincapié sobre este problema que se empieza a detectar. «En un campo de césped artificial tenemos que sacar más rentabilidad de algunas situaciones, como el balón parado, y sobre todo en las que tienes durante el propio partido. Ahí tenemos que mejorar», expresaba.

También reconoció que «las sensaciones son muy buenas» a pesar de la alta carga de trabajo de estos últimos días.

David Grande

No descarta que, en las semanas que quedan de mercado, pueda haber tanto entradas como salidas. «Tenemos ahí un problema con el central, Jesús (Sánchez) está lesionado y estamos cargando de muchos minutos a Lobato y a Escudero». Precisamente al hilo de esto también admite que «el equipo necesita más pegada».

Sobre la particular situación que atraviesa David Grande con numerosos rumores sobre una hipotética baja del delantero, respondió lo siguiente: «La situación de David es como la de todos. Nadie tiene el puesto seguro, nadie sabe si va a empezar en septiembre y ahora mismo estamos viendo cosas. Si detectamos carencias en algún sitio intentaremos rectificar», admitió.

Por último, se le preguntó si veía a la plantilla con mimbres de lograr el ascenso, a lo que respondió contundentemente que: «Sino no estaría aquí. El Badajoz es un gigante y tenemos que despertar a esta gran afición. Somos conscientes de la responsabilidad y la exigencia que supone, pero estas semanas estamos trabajando muy bien», sentenció el técnico blanquinegro.

Los de Juan Marrero continuarán con su rutina de entrenamientos hasta su próximo amistoso, que será el jueves a las 20.15 frente al Atlético Pueblonuevo en el Municipal Antonio Amaya.