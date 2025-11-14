HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Barrena reapareció el domingo con el Badajoz ante el Llerenense después de cuatro jornadas lesionado. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz pierde otra vez a Barrena

Marrero confirma la baja del extremo de Azuqueca de Henares al recaer de sus molestias musculares

J. P.

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Las alegrías duran poco en el Nuevo Vivero. Si la semana pasada Juan Marrero suspiraba por poder contar por primera vez en toda la temporada ... con todos sus jugadores sin ningún problema físico, este viernes volvía a torcer el gesto al anunciar la baja de Álvaro Barrena. El extremo de Azuqueca de Henares se vuelve a caer de la convocatoria después de reaparecer esta última jornada ante el Llerenense. «Están todos los jugadores disponibles. La única baja es la de Barrena, que sigue con molestias», avanzaba el técnico blanquinegro durante su comparecencia de este viernes.

