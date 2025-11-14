El Badajoz pierde otra vez a Barrena

Las alegrías duran poco en el Nuevo Vivero. Si la semana pasada Juan Marrero suspiraba por poder contar por primera vez en toda la temporada ... con todos sus jugadores sin ningún problema físico, este viernes volvía a torcer el gesto al anunciar la baja de Álvaro Barrena. El extremo de Azuqueca de Henares se vuelve a caer de la convocatoria después de reaparecer esta última jornada ante el Llerenense. «Están todos los jugadores disponibles. La única baja es la de Barrena, que sigue con molestias», avanzaba el técnico blanquinegro durante su comparecencia de este viernes.

Álvaro Barrena se había perdido los cuatro partidos anteriores por una rotura muscular y aunque en principio su recuperación se estimaba entre cinco o seis semanas como mínimo, este último domingo volvía a jugar siendo el primer cambio tras el paso por vestuarios. El jugador madrileño se lesionó el 5 octubre en el partido contra el Diocesano al tener que retirarse con molestias antes del descanso y unos días después las pruebas confirmaban que se trataba de una rotura muscular.

De esta forma, Marrero de nuevo pierde capacidad de desborde por la banda al quedarse otra vez sin uno de sus jugadores más desequilibrantes y verticales por su velocidad y explosividad para romper los partidos. Un contratiempo inesperado en un momento delicado para el equipo después de su pinchazo frente al Llerenense en el Nuevo Vivero.

El técnico valenciano insistía en la misma premisa que se viene repitiendo prácticamente cada semana de ser contundentes en las dos áreas. «Hay que crear las máximas ocasiones y rentabilizarlas», machacaba una vez más sobre la falta de eficacia ofensiva de los suyos, pero al mismo tiempo también reiterando una mayor solidez defensiva. «Tenemos que intentar que los rivales no nos metan con nada», reclamaba resignado. Y es que el Llerenense con apenas dos ocasiones le consiguió empatar el partido. De ahí, que el preparador blanquinegro haya incidido esta semana en mantener la concentración e intensidad todo el partido para no cometer errores fatales.

El Badajoz ultima su preparación para la visita a Cabeza del Buey de este domingo. Los pacenses se miden a la revelación de la Tercera extremeña en un momento decisivo para poder recobrar sus aspiraciones.