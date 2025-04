El Badajoz, obligado a dar otro picotazo a domicilio

J. P. Badajoz Sábado, 18 de enero 2025, 18:00 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

Se dice que año nuevo, vida nueva y a ese propósito quiere agarrarse el Badajoz para darle la vuelta a sus resultados fuera de casa. ... El equipo blanquinegro visita al colista obligado a refrendar su excelente arranque de 2025 con victoria visitante. Nunca ha conseguido encadenar dos triunfos a domicilio seguidos esta temporada y en Olivenza tiene la oportunidad de cruzar esa raya. Ya no valen excusas ni lamentaciones porque la segunda vuelta no espera a nadie. El Badajoz no se puede permitir más resbalones inesperados y menos en el campo del colista, especialmente cuando después le esperan dos salidas exigentes como Azuaga y Llerena.

Huir del exceso de confianza y la relajación ha sido la principal preocupación del técnico blanquinegro en el trabajo de esta semana con un equipo que ha demostrado desconectarse con facilidad cuando el calendario se presenta favorable o por la situación clasificatoria del rival. «Tenemos tendencia a relajarnos cuando ganamos los partidos y más aún cuando el rival de esta semana es colista. El trabajo es un poco mental. Tenemos que darnos cuenta de que seguimos segundos, no hemos hecho nada y lo que nos viene es complicado». Advierte Luis Oliver Sierra de ese enemigo invisible que golpea cuando menos te lo esperas. «No hacemos nada saliendo como leones contra el Castuera si luego hacemos el ridículo con el Olivenza», remarca. Para evitar esa distensión inconsciente ahí estará su infatigable afición, que acudirá en masa al Ramón Rocha, para empujar y activar a los jugadores. «Va a ser como jugar en casa, se van a desplazar 500 personas y tenemos que dar el callo y ser responsables». En ese contexto, el preparador aragonés lo tiene muy claro. «Nuestro objetivo es ser campeones y hay que machacar al Olivenza por lo civil o lo criminal». El Badajoz no puede desviarse de su camino que no es otro que recortar los tres puntos que tiene perdidos con el liderato para recuperar el mando. Dar continuidad a esa victoria fuera de casa frente al Castuera se antoja prioritario para un equipo que ya se ha puesto en modo reconquista para alcanzar su único objetivo de la temporada. «Esto ya es a cara de perro y hay que ganar los partidos». La gran novedad para la cita en Olivenza es la presencia en la convocatoria de David Grande. Más munición para un ataque atascado como visitante. «A nivel físico como esté lo veremos el domingo. Tendrá sus minutos y veremos si viene como un avión o todavía hay que cuidarle un poquito más hasta que se amolde al ritmo que tenemos, que no es el de Italia», apunta Oliver Sierra. Después de todo el revuelo por el comunicado de la AFE que incluía al club pacense en la lista de morosos, lo que conlleva la suspensión de los derechos federativos, el Badajoz pudo inscribirle sin problemas como venía anunciando al llegar la circular de la RFEF una vez ya se había tramitado la licencia. En cambio, es baja Gurdiel, por unas molestias en su rodilla izquierda. El técnico blanquinegro también confirmó que el otro fichaje invernal, Álex Quesada, se mantendrá bajo palos después de su buena actuación en su debut en Quintana. «Ahora mismo Alonso tiene que apretar para sacarlo del once. A nivel de portería estoy tranquilísimo, llevamos 6 goles en contra. La realidad es que juegue quien juegue no vamos a tener problemas». En cuanto a su rival, Oliver Sierra no se fía a pesar de su delicada situación institucional y deportiva. «Expectativas económicas y de reforzar su plantilla, ninguna, eso le hace impredecible. Solo tiene que ganar los domingos, ya está jodido, más no va a estar». OLIVENZA-BADAJOZ OLIVENZA FC Ciga; Diego, Mario, Cortés, Pedro, Pau, Ahmed, Samuel, Salva, Dannel y Quique Roldán.

CD BADAJOZ Álex Quesada; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Álex Herrera; Bermu, Fran Miranda, Gus Quezada, Santi Luque; Jorge Barba y Álex Alegría.

ÁRBITRO Palo Araújo.

ESTADIO Y HORA Ramón Rocha, 12.00 horas.

