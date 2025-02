El Badajoz necesita de la segunda línea

El gol en el Badajoz es cosa de cinco. Una aportación algo escasa para un equipo con aspiraciones a todo. De los 16 tantos que ... ha marcado el equipo blanquinegro la mitad llevan la firma de su pareja atacante Álex Alegría-Ander Montori. Los otros ocho goles se reparten entre Ginés González, Bermu y Jorge Pérez.

El Badajoz necesita que la segunda línea dé un paso adelante y muestre su vocación ofensiva. De momento, la producción goleadora recae sobre el delantero referencia, Álex Alegría, y un central, Ginés González. Entre los dos suman diez tantos. «Hay muchísimo gol en esta plantilla, ya no solo de los delanteros, sino de la segunda línea», decía Luis Oliver Sierra tras golear al Llerenense 3-0 con Alegría, Ginés y Bermu de protagonistas.

El delantero placentino es el máximo artillero del equipo pacense con seis dianas. Le sigue Ginés González con cuatro, mientras que Montori, Bermúdez y Jorge Pérez han anotado dos cada uno. En estas diez jornadas de competición solo han marcado cinco jugadores. Y el Badajoz requiere de una mayor aportación de otros futbolistas si quiere cumplir con su único objetivo de ascenso a final de temporada. A la plantilla pacense le sobra calidad para esas labores con jugadores de ese perfil goleador. «En la vida había tenido tantos jugadores a los que exigir gol, pero es que lo tienen», ha comentado en alguna ocasión el preparador aragonés.

Oliver Sierra no pierde la ocasión de insistir en su mensaje de apretar a sus jugadores al máximo. «Aquí todos tienen que dar mucho más durante muchos partidos». Y en ataque se esperaba algo más de los jugadores llamados a liderar la parcela ofensiva. Álex Alegría ha marcado seis goles, pero de los diez partidos que ha jugado en seis se quedó sin marcar. Montori solo lleva dos, si bien cada vez que ha visto puerta ha sido para abrir la lata y adelantar a su equipo. El equipo pacense también acusa la baja de Ginés, su segundo pichichi gracias a su poderío en el juego aéreo, pero no deja de ser un defensa.

Los dos últimos empates a cero han alejado al Badajoz del liderato. Y en Montijo se mostró muy crítico por ese motivo. «Al gol hay que llamarlo no es una cuestión solo de suerte, hay que hacer más cosas y diferentes». Aunque tampoco le preocupa en exceso este pequeño bajón de cara a portería. «Nuestros delanteros tienen el culo pelado. No les va a afectar. No han tenido el día. Creo que ha sido el día que más hemos generado». Luis Oliver se escuda en la gran cantidad de situaciones de gol que crea su equipo y confía que cambie el aire. «Igual la semana que viene con meter la mitad les metemos cinco, pero de momento no metemos ni el uno por ciento», dijo tras el empate en Montijo. Y tiene claro que a pesar del bache es el camino a seguir. «Si mantenemos este nivel físico y mental tanto a la hora de competir como con balón muy poquitos partidos vamos a perder porque no vamos a fallar eternamente».