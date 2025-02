El Badajoz necesita consolidar su evolución

M. Gª Garrido Badajoz Sábado, 22 de febrero 2025, 19:26 Comenta Compartir

Partido incómodo y trampa para el Badajoz. Es cierto que afronta la cita de este domingo (Nuevo Vivero, 12.00 horas) con cierto resuello tras sacar adelante en Arroyo un duelo cargado de tensión. Pero aunque la mejoría fue innegable, significó un primer conato que precisa un refuerzo contundente. Y no se mide a un equipo propicio para ello precisamente, porque el Moralo, pese al tropiezo de la última jornada, se ha desencadenado desde la conclusión de 2024 después de un inicio de curso muy lejos de las expectativas. «Cambiaron de entrenador y se ha notado en el estilo, antes era más directo y vertical y ahora salen desde atrás tocando el balón», analizaba sobre el conjunto de Navalmoral de la Mata el técnico local, Luis Oliver Sierra.

Extremadura, al que derrotó en el Francisco de la Hera, y Azuaga, con el que firmó unas tablas, han caído recientemente en las redes de un equipo cuya evolución es exponencial y que ofensivamente ha demostrado tener pólvora, con un Robinho que acumula siete dianas en los últimos seis encuentros disputados, con un póquer incluido frente al Puebla de la Calzada. «Es más estético, no sé si más efectivo pero los resultados ahí están, no se les está dando mal del todo». Asume que habrá pugna por hacerse con la posesión, pero confía en que sus futbolistas dominen en esa faceta, «tenemos jugadores de muchísima calidad que no saben otra cosa que no sea jugar con el balón». En el telón de fondo está un liderato que ahora mismo otean a cuatro puntos, pero con duelos directos entre los aspirantes que pueden estrechar aún más la tabla.

Sin embargo, no hay que perder de vista que el conjunto blanquinegro mostró cierta debilidad en el último compromiso en casa frente al Diocesano, con imprecisiones y errores que permitieron al conjunto colegial arrebatarle dos puntos. Pese a la amenaza de un adversario con argumentos y enrachado, el preparador aragonés focaliza en su propio vestuario, «somos el Badajoz, no me preocupa en exceso ningún rival, hay que estudiarlos y tratar de dominarlos y dejar su juego en agua de borrajas, pero los principales rivales somos nosotros y nuestra cabeza».

Según el técnico del conjunto pacense todo pasa por «hacer todas esas cosas que a principios de temporada nos salían solas y últimamente se atragantan un poco, volver a la esencia y hacer del Vivero un fortín y ganar todo lo que queda». Pero en caso contrario, si ofrecen la versión de choques anteriores, «tendremos problemas porque el Moralo no es un caramelito y tiene buenos números, amordazarlos no va a ser fácil».

Insiste en que deben dejar atrás el bloqueo mental que atenaza, agarrota y plaga de imprecisiones el juego de sus pupilos, que se han mostrado irreconocibles durante algunas fases de los partidos, «hay que estar tranquilos, hacer circulaciones buenas, rápidas, seguras, buenos controles y pases, cosas que hasta el día del Arroyo no se dieron. Jugadores muy buenos no daban un pase de más de tres metros, es algo muy raro».

Badajoz: Álex Quesada, Gurdiel, Lobato, Jesús Sánchez, Álex Herrera, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Bermu, Jorge Barba, Álex Alegría y Borja Domingo. - Moralo: Iván Leno, Ezequiel, Leo Llanos, Faissal, Parada, Anatoly, Michael, Kinateder, Fidel, Ismael y Robinho. Árbitro: Pedro Sánchez Sánchez.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 12.00.

Sobre la suplencia de la pasada semana de Santi Luque, Oliver Sierra comentó que «tiene una calidad brutal y lo que tiene que hacer es marcar diferencias y hacer algún gol, que le está faltando para rematar de dar su nivel».

El Badajoz no podrá contar para el duelo dominical con Ginés González, que cumple su segundo partido de sanción tras ser expulsado en el partido frente al Diocesano, ni con Sergio Tienza, recuperándose de su lesión. Por su parte, el entrenador blanquinegro tiene las dudas de Dani Cordero y de David Grande.