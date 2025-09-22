El Badajoz, de mal en peor

El Badajoz no ha podido empezar peor la nueva temporada. Si las tres últimas campañas han sido un auténtico desatino para su afición, el arranque ... de este nuevo curso es la gota que faltaba para colmar un vaso más que rebosado de decepciones y despropósitos. La fiel y sufridora masa social blanquinegra está más que hastiada ante la deriva tan negativa por la que transita su querido club en los últimos tiempos. La desastrosa situación del equipo es difícilmente soportable para un grupo de seguidores que volvían a partir como siempre con ilusiones renovadas por un proyecto ganador y de ascenso por obligado cumplimiento.

El equipo blanquinegro perpetra su peor arranque histórico en Tercera. El Badajoz es colista y comparte con el Pueblonuevo la condición de ser los únicos que todavía no saben lo que es puntuar en las tres jornadas disputadas. Aunque el conjunto de Marrero solo ha jugado dos partidos por la suspensión de la primera jornada ante el Azuaga al no poder presentar las fichas. Esta semana se conocerá la resolución al recurso presentado por el club pacense en su intento de evitar la pérdida del partido por 0-3 y la sanción de 3 puntos menos por incomparecencia. De darse este escenario, el Badajoz tendría que remontar 12 puntos con el Villanovense, que marcha líder destacado con pleno de victorias.

El cuadro pacense tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el Don Benito, pero al minuto de juego encajaba el gol que le acabaría hundiendo en la tabla. Y pudo ser peor porque a los cinco minutos le pitaron un penalti en contra que detuvo un inspirado Sergio Tienza. Todo un síntoma del nerviosismo y desconfianza que reina en el vestuario blanquinegro. «La contundencia defensiva es lo primero. No podemos admitir tantas situaciones en un juego directo con tantos errores», lamentaba Marrero. Aun así, el técnico del Badajoz es optimista. «Cuando se pierde el ánimo siempre está bajo, pero quedan 31 partidos y yo estoy seguro que vamos a darle la vuelta a esto. Confío plenamente».