El Badajoz, de mal en peor
El equipo blanquinegro es colista siendo junto al Pueblonuevo los únicos que no han puntuado todavía en estas tres primeras jornadas
J. P.
Badajoz
Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:30
El Badajoz no ha podido empezar peor la nueva temporada. Si las tres últimas campañas han sido un auténtico desatino para su afición, el arranque ... de este nuevo curso es la gota que faltaba para colmar un vaso más que rebosado de decepciones y despropósitos. La fiel y sufridora masa social blanquinegra está más que hastiada ante la deriva tan negativa por la que transita su querido club en los últimos tiempos. La desastrosa situación del equipo es difícilmente soportable para un grupo de seguidores que volvían a partir como siempre con ilusiones renovadas por un proyecto ganador y de ascenso por obligado cumplimiento.
El equipo blanquinegro perpetra su peor arranque histórico en Tercera. El Badajoz es colista y comparte con el Pueblonuevo la condición de ser los únicos que todavía no saben lo que es puntuar en las tres jornadas disputadas. Aunque el conjunto de Marrero solo ha jugado dos partidos por la suspensión de la primera jornada ante el Azuaga al no poder presentar las fichas. Esta semana se conocerá la resolución al recurso presentado por el club pacense en su intento de evitar la pérdida del partido por 0-3 y la sanción de 3 puntos menos por incomparecencia. De darse este escenario, el Badajoz tendría que remontar 12 puntos con el Villanovense, que marcha líder destacado con pleno de victorias.
El cuadro pacense tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa ante el Don Benito, pero al minuto de juego encajaba el gol que le acabaría hundiendo en la tabla. Y pudo ser peor porque a los cinco minutos le pitaron un penalti en contra que detuvo un inspirado Sergio Tienza. Todo un síntoma del nerviosismo y desconfianza que reina en el vestuario blanquinegro. «La contundencia defensiva es lo primero. No podemos admitir tantas situaciones en un juego directo con tantos errores», lamentaba Marrero. Aun así, el técnico del Badajoz es optimista. «Cuando se pierde el ánimo siempre está bajo, pero quedan 31 partidos y yo estoy seguro que vamos a darle la vuelta a esto. Confío plenamente».
La mejora del césped, la pelota en el tejado del Ayuntamiento
El mal estado del césped del Nuevo Vivero va en consonancia con la decadencia del equipo blanquinegro en los últimos tiempos. El terreno de juego también deja mucho que desear y presenta un estado lamentable para la práctica del fútbol. Juan Marrero avanzaba que en los próximos días se iniciarían las actuaciones para su mejora. «Creo que se va a arreglar dentro de poco, pero no es una excusa», apuntaba el técnico valenciano al finalizar el partido. Hay que recordar que este verano el Ayuntamiento rescindía el acuerdo de cesión con el Badajoz firmado en dicimebre y que le vinculaba para los próximos 4 años y asumía su gestión en cuanto a los gastos de mantenimiento, limpieza, luz y agua. El concejal de Deportes, Juan Parejo, confirmaba en ese momento que el consistorio se haría cargo de gestionar las instalaciones y recordó que el Badajoz seguiría haciendo uso del campo. «Vamos a tratar que esté en las mejores condiciones posibles para que el club pueda jugar y los aficionados puedan disfrutar», expuso en julio. De esta manera, en esta semana se acometerán los trabajos de mejora de un nuevo tratamiento para el césped del Nuevo Vivero.
