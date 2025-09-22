HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura?
El Badajoz no termina de arrancar en esta nueva temporada y se hunde en la parte baja. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

El Badajoz, de mal en peor

El equipo blanquinegro es colista siendo junto al Pueblonuevo los únicos que no han puntuado todavía en estas tres primeras jornadas

J. P.

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:30

El Badajoz no ha podido empezar peor la nueva temporada. Si las tres últimas campañas han sido un auténtico desatino para su afición, el arranque ... de este nuevo curso es la gota que faltaba para colmar un vaso más que rebosado de decepciones y despropósitos. La fiel y sufridora masa social blanquinegra está más que hastiada ante la deriva tan negativa por la que transita su querido club en los últimos tiempos. La desastrosa situación del equipo es difícilmente soportable para un grupo de seguidores que volvían a partir como siempre con ilusiones renovadas por un proyecto ganador y de ascenso por obligado cumplimiento.

