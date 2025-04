El Badajoz B logra, de penalti, su primera victoria

MARIO ZAFRA BADAJOZ. Lunes, 8 de noviembre 2021, 08:44 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

El filial del Badajoz rompió su pésima racha con una victoria por la mínima ante el Extremadura B. Josito anotó el único tanto del partido, de penalti, y Sergio Pinto detuvo otra pena máxima en la prolongación.

El conjunto blanquinegro acabó con su pesadilla. Tras un inicio de temporada muy negativo, con cuatro derrotas y cuatro empates, el equipo dirigido por Stili –de nuevo ausente por problemas de salud– logró el primer triunfo de la temporada. En casa, en un encuentro poco vistoso, consiguió imponerse ante otro de los filiales de la categoría. El encuentro contó con pocas ocasiones, aunque en el inicio ambos equipos probaron fortuna. Narváez, cancerbero local, tuvo hasta tres buenas paradas en los primeros compases. La primera ocasión del Badajoz B llegó tras un centro de Víctor que remató Barragán sin éxito.

El único tanto del partido llegó en el añadido de la primera mitad. Josito fue derribado en el interior del área y fue el propio futbolista quien se encargó de ejecutar la pena máxima, engañando al portero con un disparo centrado.

El segundo tiempo no contó con muchas ocasiones. El Extremadura B no fue capaz de reaccionar y el filial del Badajoz tuvo la sentencia en el añadido. De nuevo con otro penalti. Esta vez fue Barragán el que cayó. El atacante se encargó de chutar desde los once metros, pero se encontró con una gran parada de Sergio Pinto. El primer triunfo de la temporada permite al filial pacense alcanzar los siete puntos y superar al Aceuchal, abandonando la última posición de la liga.