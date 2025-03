El Badajoz se juega todo su crédito en Jaraíz

J. P. Badajoz Sábado, 1 de marzo 2025, 09:19 Comenta Compartir

Llega el momento de la verdad para el Badajoz. El equipo blanquinegro rinde una visita inédita a Jaraíz de la Vera con la obligación de ganar para seguir soñando con el ascenso directo. Ya no le vale otra cosa en estas once jornadas que quedan hasta el final, pero ni aún así podría ser suficiente porque no depende de sí mismo y tendría que esperar algún fallo de Extremadura y Azuaga.

Domingo de carnaval y de fiesta grande en la localidad verata en un partido histórico, ya que es la primera vez que el Jaraíz recibe al Badajoz y lo hace en su momento de mayor esplendor en sus 53 años de existencia. Es el duelo de la jornada entre el tercero y cuarto clasificado separados por dos puntos y el que marcará las aspiraciones de ambos en el camino a tomar en la lucha por el ascenso. El ganador seguirá con las ilusiones intactas por ser campeón, mientras que el perdedor quedará definitivamente relegado a defender su plaza de playoff. El Jaraíz ha declarado el partido como medio día del club. El equipo de Dani Baños es de los pocos que sabe cómo ganar al Badajoz, ya que fue el primer verdugo de los blanquinegros tras su sorprendente victoria en el Nuevo Vivero y los de Oliver Sierra querrán resarcirse. «Es un equipo muy rocoso, duro y lo tiene clarísimo. Entiendo que plantearán un partido cerrado en su campo, tratando de salir a la contra con balones largos a Fabio. Parecido al que plantearon aquí, creo que es el más sensato y el que más posibilidades les da de sacar algo positivo. Están una racha que no muy positiva, pero tampoco es mala», avisa el técnico del Badajoz.

El equipo de Luis Oliver Sierra confía en confirmar su rehabilitación definitiva en un campo donde pondrá en juego toda su credibilidad. Más allá de recuperar el golaverage tras el 1-2 del Nuevo Vivero, el Badajoz ya solo puede pensar en ganar todos sus partidos. «Independientemente del rival, del campo..., es una cuestión de calendario, que llega la parte final y ya hay que ganar. Empiezas a hacerte tus ilusiones y tus cábalas. Ya sí que empiezas a mirar la clasificación, hacer cuentas, a los rivales», remarca el preparador aragonés. Los pacenses llegan a la cita después de conseguir dos victorias consecutivas que le mantienen con la esperanza de continuar a la caza de un liderato que sigue a 4 puntos, mientras que los veratos parecen desinflarse con dos partidos sin ganar y que le han hecho caerse de un primer puesto en el que se habían instalado las últimas 15 jornadas. «Equipos como el Jaraíz le enseñan el camino a otros muchos. No pueden bajar los brazos porque se lo han ganado», ensalzaba Luis Oliver Sierra el mérito de su rival.

El técnico blanquinegro recupera a Ginés González, una vez cumplida su sanción de dos partidos, y a los lesionados Dani Cordero, David Grande y Álex Quesada. La portería genera las pocas dudas del técnico blanquinegro para este partido. En cambio, el jueves se producía la mala noticia de la recaída de Sergio Tienza y su vuelta se retrasará al menos otro mes y medio. Dani Baños, por su parte, no podrá contar con Alfred al tener que cumplir ciclo de tarjetas.

Y todo en un día muy especial para Badajoz, con la ciudad volcada en las calles por su fiesta grande y que unida a la distancia y el mal tiempo repercutirá en menor presencia de incondicionales blanquinegros en las gradas como viene siendo habitual en todos los desplazamientos. Luis Oliver Sierra también se refirió a las distracciones que este tipo de celebraciones pudiera tener en su vestuario. «Con lo que nos estamos jugando no hay fiesta que pueda con nosotros. Dan más miedo los bares que abren de lunes a jueves que las fiestas populares. Entiendo que son profesionales y duermen sus horas».

JARAÍZ-BADAJOZ JARAÍZ CF Miguel; Pedroso, Lolo, David, Abu, Talyson, Bruno, Tici, Jony, Alvarito y Fabio.

CD BADAJOZ Álex Quesada o Alonso; Gurdiel, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Jorge Pérez; Bermúdez, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Álex Alegría y Borja Domingo.

ÁRBITRO Alba Ramiro.

ESTADIO Y HORA Municipal de Jaraíz de la Vera, 16.30 horas.