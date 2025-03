El Badajoz se juega todo su crédito ante el Puebla

El Badajoz ha pasado de defender un puesto en el playoff que parecía tener en propiedad a su reconquista. Al equipo blanquinegro se le van ... cayendo objetivos por semanas y necesita taponar esa vía de agua como sea. Recuperar su posición de privilegio y disputar las eliminatorias de ascenso se ha convertido en la única tabla de salvación para poder maquillar otra temporada para olvidar. Los pacenses se juegan todo su crédito ante un Puebla en descenso, pero que llega tras frenar la marcha triunfal del Extremadura.

«El Puebla ya se está viendo fuera del descenso. Las incorporaciones de enero le han dado mucho, sobre todo Rodao. Es otro equipo totalmente diferente. Su situación era injusta en la primera vuelta porque futbolísticamente ofrecían mucho más de lo que los resultados decían. Acaban de quitar dos puntos al Extremadura, que hacía tres meses que nadie les quitaba un punto, y eso te tiene que poner en alerta», avisa Luis Oliver Sierra para un partido envenenado por todo lo que lo rodea y para el que recupera a Gustavo Quezada tras cumplir su sanción y mantiene las bajas de Sergio Tienza, Gurdiel y Montori. José Enrique Pineda, por su parte, pierde a Coronado por su expulsión por doble amarilla ante el Extremadura.

El Badajoz repite en el Nuevo Vivero en busca del perdón de una afición muy cabreada con el pobre rendimiento de su equipo y que ya no va a dejar pasar ni una, especialmente después de una segunda vuelta desastrosa. Sobre todo porque después de despedirse del ascenso directo siente que el playoff también se escapa y ahora toca remontar para recortarle dos puntos al Diocesano. La hinchada blanquinegra espera que el empate del Montijo haya sido el último borrón de un equipo de dos caras diferentes, capaz de golear al Llerenense en la primera vuelta y dejarse llevar ante otros como Santa Amalia, Calamonte, Jerez o el propio Montijo. «El cambio lo noto en Navalmoral. Desde entonces no hemos sido regulares. El equipo ha habido momentos que es un meme comparado con el primer mes de competición», asume Luis Oliver Sierra. Un bajón que achaca a la presión que siente una plantilla que no es capaz de gestionar todo lo que se genera alrededor.

APUNTA ALTO «Me he comprometido a dejar esto en Primera RFEF antes de marcharme y en esas sigo» Luis Oliver Sierra Técnico del Badajoz

El técnico aragonés ha recargado baterías esta semana y tras verlo todo muy oscuro después de empatar con el Montijo ahora se muestra más optimista e insiste en un discurso más positivo. «No estamos muertos ni muchísimo menos. Podemos acabar la jornada en playoff», remarca. Y se ha venido tan arriba que se siente con fuerzas para apuntar todavía más alto y devolver al Badajoz donde merece. «Me he comprometido a dejar esto en Primera RFEF antes de marcharme y en esas sigo».

El conjunto pacense se ha ido diluyendo semana a semana alejándose cada vez más del primer puesto y ahora sale por primera vez de la zona de fase de ascenso. «Vernos fuera del playoff después de todo el año ahí creo que ha puesto las orejas tiesas a más de uno. Ya veremos si es suficiente para volver a nuestra mejor versión o es el lanzamiento de moneda al aire que vemos cada semana toca cruz», apunta el preparador aragonés, quien en cualquier caso se muestra convencido que después de cómo se ha trabajado esta semana saldrá cara. En ese sentido, reconoce que estos días ha tratado de cerrar filas con los pesos pesados del vestuario y hacerles ver que ha llegado el momento de dar un paso al frente. «Ha sido más un trato personal con algunos jugadores, de decirles que no son uno más, que están aquí para liderar y coger las riendas cuando las cosas se ponen feas. Era más una situación particular de exigirles a ciertos jugadores que den un paso adelante», sostiene al tiempo que cree que sus jugadores han entendido lo mucho que hay en juego en esta recta final. «A mí no me echan ni los resultados ni la grada, me echa la actitud. Si considero que es imposible ascender con este equipo yo me largo, no estoy aquí para hacer el ridículo. Mientras la actitud sea buena yo aguanto la pedrada y mantengo el paraguas puesto. Es una cuestión actitud porque fútbol nos sobra. Si el jugador no quiere estás muerto. El mensaje lo han recibido bien».

El Badajoz volvió a derretirse en los últimos minutos y regalar dos puntos que le sacan del playoff. «Espero que en estos siete partidos que quedan solo por la motivación de verte fuera del playoff sea suficiente y luego en el playoff sea imposible que nadie baje los brazos», sostiene Oliver Sierra. El técnico blanquionegro tiene claro que sus jugadores tienen que cambiar el chip y centrarse en el objetivo. «Si hacemos bien estos siete partidos puede ser una buena preparación para el playoff, pero con la actitud que tuvimos contra el Montijo no se puede ascender».