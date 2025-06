El Badajoz inicia su reconstrucción con las primeras salidas

Comienza la era Marrero con las primeras salidas del Nuevo Vivero. El club blanquinegro anunciaba este miércoles las primeras bajas que no formarán parte del ... nuevo proyecto en su objetivo de intentar de nuevo el ascenso. El Badajoz inicia con el adiós de Álex Herrera, ⁠Santi Luque, ⁠Ginés González, ⁠Jorge Pérez, Álex Quesada y ⁠Adán Gurdiel su operación salida.

Unas bajas con cierto peso en la plantilla como la del capitán Álex Herrera, a quien ya le tocó también salir del Don Benito coincidiendo con la llegada del técnico valenciano al banquillo calabazón y que ha sido una de las piezas importantes esta temporada tanto para Olier Sierra como para David González. También fijo en el once era Santi Luque y ahora abandona el club, aunque ya el día antes dejaba caer su adiós. «Después de este duro final del que no me levanto quiero dar las gracias a esta gran familia como es el CD Badajoz. Me llevo buenos amigos y grandes profesionales», escribía en sus redes sociales. Santi Luque había subido una carta en la que pedía perdón «por no haber podido cumplir este sueño del ascenso que todos ansiábamos tanto de conseguir» y sus palabras sonaban a despedida. «No sé si será un adiós o un hasta pronto, lo que sí sé es que si no es como jugador me tendréis apoyando como aficionado».

Anteriormente a la llegada de Juan Marrero, el Badajoz había hecho oficial cuatro renovaciones. David Calles, Jesús Sánchez, Guatavo Quezada y Javi Lobato se convierten por el momento en los primeros mimbres con los que cuenta el técnico blanquinegro para su nueva encomienda de llevar al Badajoz a Segunda RFEF.