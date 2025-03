El Badajoz inicia un nuevo curso obligado a sacar la mejor nota

Repetía Gudi que las notas se daban en junio y el Badajoz llegó a septiembre con otro curso perdido y con la obligación de ... recuperar sus galones. Después de encadenar dos suspensos monumentales, los blanquinegros asumen la gran reválida de aprobar con la mejor nota. Esta nueva evaluación comienza este domingo ante el Olivenza en el Nuevo Vivero.

El equipo pacense pone su cuentakilómetro a cero desde la Tercera RFEF con la exigencia de volver al lugar que le corresponde. En el Nuevo Vivero se ha hablado de ascenso sin rodeos, pero con la cautela y el respeto que faltó en los últimos fracasos recientes. Luis Oliver Sierra volvía a incidir en esa máxima como único objetivo, aunque con cierto matiz en su comparecencia del viernes. «La plantilla está hecha para ascender. Pero la responsabilidad a nivel de presupuesto no puede recaer en nosotros cien por cien porque tenemos un rival que nos triplica en presupuesto y serán ellos los que tengan la obligación de quedar campeones». Se refiere el técnico aragonés al CD Extremadura como su principal oponente a la plaza de ascenso directo.

Pero más allá de las aspiraciones está la particularidad de una categoría como la Tercera y en esa adaptación se ha enfocado la pretemporada. «La planteamos muy exigente buscando que nadie se relajarse para que desde el principio todo el mundo sintiese la presión y la responsabilidad de jugar en el Badajoz», apuntaba Oliver Sierra. En ese sentido, el preparador blanquinegro no esconde que su equipo debe imponer su calidad, pero avisa al vestuario que con el escudo no se gana. «Quitando al Extremadura nosotros tenemos que ser los que llevemos la voz cantante en todos los partidos y salir a ganar. Somos el Badajoz en mejor o peor circunstancias y el rival a batir en todos los campos. La grandeza hay que demostrarla donde toque. Todo el mundo va a querer machacarnos y la actitud de los jugadores tiene que ser la de ir a ganar siempre porque si no lo vamos a pasar muy mal». Para no caer en errores pasados, Luis Oliver Sierra remarcó el giro que había dado el club en la apuesta de su nuevo proyecto por reforzar ese sentimiento blanquinegro. «El hecho que le 80 por ciento sea de Badajoz o extremeños le da un sentido de pertenencia que antes no había».

Sobre el Olivenza, el técnico destacó las ganas de un grupo con proyección por reivindicarse ante un club referencia. «Es un equipo joven, la mayoría de Badajoz y será un partido especial para ellos».

El Badajoz solo tiene la baja de Gus Quezada por problemas musculares.