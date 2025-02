Badajoz y Extremadura se prueban el traje del ascenso

J. P. y Raúl Peña Badajoz y Almendralejo Sábado, 2 de noviembre 2024, 21:00 Comenta Compartir

Llegó la hora de la verdad para dos proyectos destinados al ascenso. Badajoz y Extremadura se enfrentan en el gran duelo por el trono de la Tercera extremeña. Blanquinegros y azulgranas partían este verano de la parrilla de salida con el cartel de máximos favoritos para dar el salto a Segunda RFEF y este domingo miden sus fuerzas por primera vez. Tres años después regresa el derbi de la cordialidad al Nuevo Vivero y ambas aficiones, siempre hermanadas, lo celebran con una convivencia en los campos federativos Eusebio Bejarano desde las 13.30 horas, organizada por la Federación de Peñas del Badajoz.

Un partido que, además de la trascendencia de los puntos en juego para las aspiraciones de los dos equipos, llega cargado de alicientes más que de sobra para alimentar su atractivo. Primero por el pasado de la familia Oliver en el extinto Extremadura UD y que el propio técnico blanquinegro se encargó de recordar gratamente. «En Almendralejo pasé unos años buenísimos, de mucho éxito deportivo. Fuera de los duelos nuestros les deseó lo mejor. Son dos clubes que tendrían que estar más arriba, este partido podría ser perfectamente de Primera Federación e incluso hace veinte años de Segunda. Por masa social e historia estamos incómodos en esta categoría. Solo puede quedar campeón uno y yo estoy aquí para que sea el Badajoz». Sergio Tienza y Álex Alegría también cuentan con pasado azulgrana. En el otro bando, cobra especial relevancia la posible presencia de Daniel Tafur en el palco del Nuevo Vivero al frente del proyecto vecino después de romperse de forma inesperada su anuncio de compra del Badajoz. También se produce la vuelta de viejos conocidos como Cidoncha, Miguel Núñez, Pardo, Fran Rosales, el preparador físico Sergio Romero, el gerente Julio Rodríguez o el asesor jurídico Pepe Reynolds.

En lo estrictamente deportivo, Badajoz y Extremadura se toman las medidas para probarse el traje del ascenso. El técnico blanquinegro tira de clasificación y recuerda la apuesta económica de uno y otro para pasar la presión a su rival. «Cuando un equipo triplica en presupuesto al siguiente tiene la presión de ser campeón y de inicio no le están saliendo las cosas como esperaban». Luis Oliver Sierra espera aprovechar la ventaja de 3 puntos que saca al Extremadura para dar un golpe sobre la mesa. «Vamos a jugar con esos nervios y saber que el partido va a tener muchas fases. No va a ser tanto a ver quien juega mejor y se lo lleva, sino a ver quien compite mejor y sabe gestionar. Nosotros dimos un paso importante la semana pasada». Y confía en el apoyo de una afición que siempre responde como factor diferencial. «Lo que sí le tiene que pesar es el ambiente. Meter 8.000 personas sí que va a hacer la diferencia. El ambiente que se monta en el Vivero no se da en ningún estadio de la categoría y lo tenemos que hacer valer», señaló el preparador aragonés.

El Extremadura llega al partidazo de la jornada tras dos derrotas consecutivas –una de ellas en Copa del Rey ante el Girona– y con el ánimo decaído. El partido de la pasada jornada ante el Jaraíz alejó al Extremadura del Badajoz, por lo que los azulgranas no se pueden permitir perder de nuevo.

Pero lo peor no es cómo llega en la clasificación el equipo de Almendralejo, ni mucho menos, sino cómo se encuentra la enfermería. En el partido ante el Girona el Extremadura perdió a uno de sus mejores jugadores, Diego Díaz, que si llega al choque no lo hará al cien por cien. Además, Samu Hurtado y Bernal siguen recuperándose; mientras que otros futbolistas acuden a la cita recién salidos de sus lesiones y no estarán a tope, como es el caso de Pardo o Pablo Platero, aunque este último ya jugó de titular en Copa del Rey. En el Badajoz tampoco pinta mejor el parte médico. Son bajas por lesión Agustín Izquierdo, Jorge Pérez y Ginés González, que tendrá como mínimo para cuatro semanas. Por su parte, Fran Miranda ya se entrenó con el grupo el viernes, pero su participación dependerá de pasar una última prueba por lo que es duda.

José María Cidoncha volverá a apostar por un 4-4-2 o un 4-3-3 que priorice el ataque por las bandas, pero con Pablo Platero jugando también por el centro. Un esquema cambiante que puede potenciar las virtudes azulgranas en el Nuevo Vivero. Callejón será el baluarte en ataque de un Extremadura que no puede perder si no quiere ver cómo el Badajoz se le escapa en la tabla.

Solidaridad con Valencia

Ambas aficiones se han volcado con los afectados por la Dana con la recogida de alimentos no perecederos. La Federación de Peñas del Extremadura puso en marcha una recogida de comida en el estadio Francico de la Hera, mientras que la Grada de Animación 1905 habilitará un puesto en Fondo Norte durante el partido para aquellos que quieran colaborar con los daminificados de la Comunidad Valenciana.

BADAJOZ-EXTREMADURA CD BADAJOZ Sergio Tienza; Gurdiel, Javi Lobato, Jesús Sánchez, Álex Herrera; Bermu, Fran Miranda o Quesada, Jorge Barba, Santi Luque; Montori y Álex Alegría.

CD EXTREMADURA Robador; Murillo, Pardo, Cidoncha, Tala; Miguel Núñez, Moussa, Manu Alcázar; Pablo Platero, Callejón y Leandro.

ÁRBITRO Galayo Castro.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 16.30. La Grada de Animación 1905 habilitará un puesto en Fondo Norte para recoger donaciones de alimentos no perecederos para colaborar en la ayuda a los afectados por la Dana.