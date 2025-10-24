El Badajoz se exige sin excusas en un campo de minas

J. P. Badajoz Viernes, 24 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

No hay tiempo para saborear la victoria de Montijo. La necesidad del Badajoz para salir del lío en el que se ha metido es tan grande que solo puede pensar en ganar, ganar y seguir ganando. Tienen prisa los blanquinegros por recuperar el terreno perdido y estas próximas semanas se presentan como una oportunidad para tratar de reengancharse a la parte alta. Visita este sábado al colista Pueblonuevo (17.30 horas) con la única premisa de sumar tres nuevos puntos con los que dar continuidad a su remontada.

El equipo pacense quiere proseguir con su escapada hacia adelante. Un plan de huida que encierra alguna que otra trampa en un campo de minas siempre indigesto y que puede multiplicar su dificultad ante la previsión de lluvias. El Antonio Amaya es de esos terrenos de juego que se atragantan y aunque preocupa el estado en el que se pueda encontrar el césped, Juan Marrero tiene claro que para el Badajoz no debe ser una excusa en su objetivo de llevarse los tres puntos. «Nosotros tenemos que ganar en todos los campos por obligación. En todos los campos tenemos que adaptarnos rápidamente y saber leer las situaciones del partido, estén como estén», sostiene.

El preparador valenciano sabe que su equipo tiene que exprimirse al máximo en Pueblonuevo si quiere continuar con su escalada hacia los puestos nobles. «Tenemos que tener la misma intensidad y concentración que el día del Montijo y sobre todo las jugadas a balón parado, los rechaces… Da igual cómo esté el campo, hay que jugar de todas las maneras posibles y lo que hay que hacer es ganar», expone,

Y es que a pesar de las apariencias clasificatorias, el Badajoz se va a encontrar en Pueblonuevo un terreno de juego que será su principal enemigo y un rival que es una auténtica factoría blanquinegra por la presencia de viejas glorias como José Ángel y de canteranos que salieron del juvenil en busca de esa oportunidad que no le brindaba el primer equipo como Rume, Germán Garrido, Marcos Doncel, Víctor Molina, Jaime Montero, Hugo Vargas o Alfonso Paz. «El ser colista en la jornada siete no dice nada. Es un equipo que siempre en su campo ha sido muy fuerte», avisa Marrero.

Otro hándicap con el que tiene que lidiar el Badajoz es la plaga de lesiones. El último en sumarse a la larga lista es Gustavo Quezada, que se tuvo que retirar en Montijo antes de la media hora y cuya baja se prolongará como mínimo dos semanas más. Barrena tampoco estará más o menos por el mismo periodo, mientras que Pavón y Gorka Iturraspe ya se han reincorporado al grupo estos días, aunque tendrán que esperar al menos hasta Jerez. El caso de Borja Domingo es especial y a pesar de no haber podido realizar ninguna sesión volverá a entrar en una convocatoria. «Borja no está entrenando, pero creemos que podremos contar con él para 15-20 minutos», anuncia el técnico valenciano.

Ante este panorama, Marrero pide un esfuerzo extra a sus jugadores. «Cuando viene así hay un grupo que tiene que multiplicarse y esperar que la gente que está fuera pueda aportar». En ese sentido, valora la participación desde el banquillo. «Ser titular es importante, pero también todos los minutos que tengas tienes que aprovecharlos», destaca cuestionado por el papel de Pablo Rodríguez. «Es un chaval excelente, entrena fenomenal y estoy seguro de que si sigue así el acierto de cara a puerta va a ser mucho mayor».

El Badajoz ya no se puede permitir más patinazos. «Sobre la actitud, la predisposición y la entrega no tengo ninguna pega», remarca el técnico blanquinegro.

PUEBLONUEVO-BADAJOZ Atlético Pueblonuevo Kengo; Carlos Ávila, Marcos Doncel, Iván Vázquez, José Ángel, Germán Garrido, Alberto Bodión, Jaime, Rume, Leandro Izquierdo y Kelechi.

CD Badajoz Sergio Tienza; David Calles, Adri Escudero, Javi Lobato, Pedro Pata; Bermúdez, Fran Miranda, Jesús Sánchez, Jorge Barba; Álex Alegría y Karim Abubakar.

Árbitro González Caballero.

Estadio y hora Antonio Amaya, 17.30 horas.