El Badajoz se evade de sus problemas con victorias

El Badajoz esquiva sus problemas institucionales a base de victorias, goles y liderato. El club blanquinegro se evade de sus líos económicos centrándose en lo ... puramente deportivo. Y en ese escenario marcha todo sobre ruedas. Dos partidos y 6 puntos al zurrón para instalarse en lo más alto con pleno de triunfos junto a Villafranca, Diocesano y Llerenense, precisamente el próximo rival que visitará el Nuevo Vivero en partido de nuevo adelantado a este sábado. «Ganar, ganar y ganar», repetía Luis Oliver Sierra sobre la máxima que ha inculcado en el vestuario blanquinegro.

Todo lo contrario que en la parte noble donde no paran de acumularse sobresaltos, aunque en la propiedad no preocupe lo más mínimo y se muestre tranquila ante la nueva sacudida por parte de la Seguridad Social con su solicitud cursada al Juzgado de lo Mercantil para liquidar el club. Al menos así lo transmitía el técnico del equipo blanquinegro y a su vez apoderado de la sociedad dueña del club. «Cuando un club está en concurso cualquiera que se le deba dinero puede hacer ese escrito, otra cosa es que tenga lugar, sea procedente y llegue a algún fin, que evidentemente por nuestra parte tenemos claro que no llega a ningún lado». En ese sentido, trató de quitarle importancia a este tipo de noticias, aunque en este caso parta de un requerimiento oficial de una administración pública. «Cada semana puede presentarse uno aquí en la puerta y solicitar la liquidación que yo estaré encantado de atenderle, mandarle al carajo y ganar el domingo». El preparador aragonés recordó que el Badajoz tiene motivos más serios por los que preocuparse que su deuda con la Tesorería General. «Este club debe más de 3 millones de euros. Si hacemos paquetitos de problemas de 250 o 300 mil euros, pues tranquilos porque todavía quedan otros 14 escándalos más». Y señaló a terceros interesados en desestabilizar al equipo blanquinegro. «El que nos quiera bajar en los despachos lo lleva claro, que lo intenten en el campo a ver que tal».

Oliver Sierra reconocía que el Badajoz se encuentra en una situación complicada. «El club económicamente no es viable, pero hay un propietario que pone el dinero que haga falta fuera de los pagos corrientes y comunes y al final se llega a todo». Y dibujó un panorama casi imposible para que el club fuera sostenible. «Tendríamos que jugar con jugadores gratis y hacer 10.000 abonados para hacer frente a los pagos».

El técnico del Badajoz tampoco cree que esta situación pueda afectar al vestuario, ya que según señaló los jugadores están al tanto de la realidad del club y conocen su forma de trabajar. «Esta plantilla por mucho que se quiera hacer ver de que somos un huracán que arrasamos donde va, el 70 por ciento ya me conoce de antes y han decidido venir, ya saben donde vienen. Yo les hablo claro. Saben que han venido a un club con muchos problemas, que sus sueldos van a tener que ponerlo como ampliación de capital porque todo lo que genera el club es para pagar deudas».