El Badajoz se estrella en la muralla del Santa Amalia

Una defensa del conjunto amaliense colosal y la falta de tino en el remate por parte de los chicos de Luis Oliver fueron los principales ... motivos para las tablas finales entre Santa Amalia y Badajoz. El cuadro de la capital dibujó mejor el partido, pero fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos, siendo incapaz de agujerear el portal de un Julián que, con la complicidad de sus zagueros, frenó la ilusión del conjunto pacense de terminar el año en lo más alto de la tabla, aunque mantiene su privilegiada plaza de playoff

Con el sol en todo su esplendor, pero con un viento glacial, arrancó el encuentro en el Municipal amaliense entre dos cuadros animados tras sus últimos triunfos: 0-1 el anfitrión en casa del Calamonte, y un Badajoz que acudió tras triturar al Atlético Pueblonuevo (5-0) y con los ojos buscando el trono de la tabla, que tendrá que aguardar. Repitió vestimenta el cuadro de la capital, con camisola blanca y pantalones y medias azul oscuras. Para subir la temperatura de la tarde y calentar el cuaderno estadístico, un envío picado lejano a cargo de Bermu se fue por encima del meta Julíán a los dos minutos.

El Badajoz se hizo con la hegemonía del esférico y de la banda izquierda con Santi Luque como monarca. Un servicio casi desde el banderín voló camino de las sienes de Montori, pero su remate fue baldío. Un suspiro después el propio Santi Luque no halló la red en un disparo raso que rozó el palo izquierdo de la meta de Julián. El conjunto local, sin tapujo alguno, aguardaba estoico en sus confines, pero sin renunciar, eso sí, a hallar espacios para incomodar a los pupilos de Oliver.

Santa Amalia: Julián; Rubio, Santi Gil, Josepe (Gonzalo, min. 74), David; Macías (Cano, min. 70), Jaime; Canito (David Maderas, min. 63), Pelu (Johann, min. 70), Manu Cano; y Enrique (Aarón, min. 63). 0 - 0 Badajoz: Sergio Tienza; David Calles (Gurdiel, min. 51), Jesús Sánchez, Lobato, Cordero (Álex Herrera, min. 66); Fran Miranda, Jorge Barba (Gus, min. 51), Bermu, Santi Luque (Jorge Pérez, min. 66); Montori y Álex Alegría. Árbitro: Lunar Paredes. Mostró cartulina amarilla al jugador local Gonzalo.

Incidencias: Municipal. 300 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de la madre del jugador local Aarón.

El primer acercamiento del Santa Amalia llegó en un centro de Jaime por el costado diestro sin destinatario y que tuvo su continuación en un envío de Josepe que sofocó sin elevar sus pulsaciones la zaga del Badajoz. Los chicos de Oliver, con buenas transiciones en el terreno de juego coleccionaron opciones, pero sin ver fruto. Un pase de Bermu sobre Jorge Barba encontró el cielo en el minuto 17. Acto seguido, hubo susto para el Badajoz. Un servicio de Canito al segundo palo buscó, sin encontrar, a Manu Cano, y forzó a Jesús Sánchez a esmerarse para apagar el conato de gol. Justo en el ecuador del primer capítulo, volvió Santi Luque a crear peligro, pero el posterior cabezazo de Montori, excesivamente cándido, no supuso problema para Julián. El elenco de Ricardo Tapia no solo le perdía el respeto al, en teoría, Goliat del choque, sino que iba tirando piedras a su rival cada vez con mayor descaro. Es obligado hacer mención particular al extremo izquierdo Manu Cano, un verdadero terremoto cada vez que cogió la pelota. El jugador del Santa Amalia armó el disparo desde la frontal del área, pero Sergio Tienza, más que atento, dejó en ascuas el remate. Un testarazo desviado de Jesús Sánchez dio paso a un bombardeo de Jaime que no provocó de milagro el gol en las redes visitantes a la media hora en juego.

Santi Luque seguía su caudal de centros por la izquierda en vano, porque unas veces por la zaga de la formación verdiblanca, otras por el infortunio, no lograban un final feliz. El ocaso del primer acto tuvo tonalidad verdiblanca y un centro de Manu Cano por el costado izquierdo encontró la conexión de Canito, sin fortuna antes de un intento de Josepe que se fue arriba. Un cabezazo de Jesús Sánchez en el minuto 46 dio paso al tiempo de asueto.

A falta de fútbol digno de llevarse a las pupilas hubo los primeros movimientos en los banquillos. Luis Oliver dio entrada a Gurdiel y a Gus, mandando a descansar a David Calles y Jorge Barba. Bermu tuvo un detalle de categoría superior en el corazón del área, pero el jugador emeritense Macías puso el alma y las botas y mandó todo al garete a los siete minutos del reencuentro.

El fútbol en el Municipal se puso como el día en lo meteorológico: gélido. Sin jugadas dignas de mención, sin ideas, solo a verlas venir y mucho buscar para no encontrar, pasando los minutos con más pena que gloria. El Santa Amalia hizo un doble cambio y entraron David Maderas y Aarón. Poco después el técnico del Badajoz retiró del césped a Santi Luque y Cordero para intentar la solución con el concurso de Jorge Pérez y Álex Herrera. Gus, que se vació en el tiempo que estuvo presente, estuvo en un tris de lograr el 0-1 en un remate que rozó la escuadra a los 65 minutos. Entraron al césped los locales Johann y Cano a falta de veinte minutos para el final del tiempo reglamentario y el Badajoz seguía malogrando llegadas, como las de Gus y Gurdiel. Se le agotaba el tiempo al cuadro de Oliver y el Santa Amalia echó más cemento en su parcela defensiva. Bermu desde fuera del área echó una simiente que no floreció y siguió idéntico despropósito el cabezazo a las estrellas de Álex Alegría cerca del final. En el tiempo añadido nada cambió. Un remate de Fran Miranda que forzó un córner botado por Gurdiel fue de nuevo propiedad de la zaga de la escuadra verdiblanca, que mantuvo el 0-0 inicial.