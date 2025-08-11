El Badajoz no encuentra el camino del gol en la pretemporada

Redacción BADAJOZ. Lunes, 11 de agosto 2025, 08:15 Comenta Compartir

El Badajoz cubrió el expediente de su tercer compromiso estival y empezó a vislumbrarse un denominador común que ya preocupó durante una parte importante del pasado curso, la puntería. El conjunto blanquinegro únicamente ha conseguido perforar la meta rival una vez en lo que va de pretemporada. Fue Antonio Pavón, en el duelo frente al Villanovense, que se saldó con triunfo del bloque de Juan Marrero por 0-1. Este sábado, en un partido espeso y con poco que llevarse a la boca, con el césped artificial como asignatura pendiente una vez más, saldó el test en Calamonte con 0-0 ante un rival con el que se verá las caras durante el campeonato.

Y eso que la alineación reflejaba un once muy reconocible, especialmente en la punta de ataque, con los dos arietes que se postulan como estiletes partiendo de inicio, Álex Alegría y Borja Domingo. En esa parcela queda por ver qué ocurrirá con David Grande, en la picota y por el que fue preguntado su técnico, que se limitó a responder que ninguno de los jugadores tienen asegurado formar su puesto en la plantilla de cara al comienzo de Tercera RFEF en septiembre.