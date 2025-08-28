El Badajoz se encomienda a su Patrona
Jueves, 28 de agosto 2025, 07:49
Como es habitual a pocos días de empezar la temporada, el Badajoz se ha dado cita en la ermita de la Patrona para llevar a cabo la ofrenda floral a la Virgen de la Soledad. Todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico han estado presentes en este acto para unir fuerzas y recabar energías positivas de cara al inicio de la competición en Tercera RFEF el próximo 7 de septiembre ante el Azuaga.
