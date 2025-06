El Badajoz emprenderá su nueva reválida de ascenso sin David González

El Badajoz no ha dejado pasar ni 24 horas para anunciar que no cuenta con David González para la próxima temporada. «Agradecemos al técnico su ... compromiso, dedicación e incansable trabajo, así como el respeto y cariño que ha manifestado siempre con nuestro club y afición», recoge la entidad en la nota. Apenas unos instantes después de hacerse público el comunicado el propio técnico se despedía en una carta abierta a los aficionados blanquinegros. «No tengo más que palabras de agradecimiento. Me habéis abierto vuestro corazón y me habéis hecho sentir el profundo latir de un club tan grande como este. Ha sido un honor formar parte de esta historia, aunque solo haya sido un capítulo», agradecía David González con la elegancia y cordialidad que le ha caracterizado estos meses al frente del banquillo del Nuevo Vivero.

El club blanquinegro se pone con su primera gran decisión manos a la obra en busca de una nueva reválida de ascenso para el siguiente curso. Lanuspe asumía el mismo domingo el gran fracaso de temporada al no conseguir el objetivo y se metía desde el regreso de Llerena de lleno en faena, consciente de tener que hilar muy fino para no fallar otra vez con un proyecto de ascenso. David González no será la persona que lleve las riendas del Badajoz de nuevo en Tercera con todas las aspiraciones. Todo apunta a que Juan Marrero volverá al Nuevo Vivero al frente de una misión que ya llevó a término en 2017. De todos es conocido la buena relación que existe entre la familia Oliver y el técnico valenciano. De hecho, Marrero va a dirigir el campus de verano del Badajoz por segundo año consecutivo y que comenzará en dos semanas, del 23 de junio al 4 de julio.

David González pone fin a su corta etapa como entrenador del Badajoz tras haber dirigido al equipo en 10 partidos, los seis últimos de liga y los cuatro de playoff, con un balance de seis victorias (Calamonte, Santa Amalia, Trujillo y Castuera en liga y Azuaga y Llerenense en playoff), dos empates (Pueblonuevo en liga y Azuaga en playoff) y dos derrotas (Jerez en liga y Llerenense en la vuelta del playoff).

El entrenador tudelano lamenta no haber podido dar a los seguidores blanquinegros esa alegría que tanto esperaban después de haber conseguido recobrar la ilusión por un equipo que había dejado de transmitir. «Estoy muy apenado, ya que nada me habría hecho más feliz que poder brindar a esta afición el éxito que tanto merece. Aún así, me voy tranquilo por haber trabajado cada día con compromiso, profesionalidad y corazón». En su marcha, David González deja palabras de afecto a la afición. «Gracias por vuestro aliento, por vuestra exigencia y por vuestro cariño. Me voy con el orgullo de haber defendido este escudo con pasión y compromiso». Y cierra su aventura en Badajoz como un blanquinegro más. «Uno de los vuestros para siempre».

Borja Domingo también quiso dejar un mensaje de agradecimiento y ánimo a una masa social siempre entregada que por tercer año consecutivo vuelve a recibir un golpe duro. «Gracias por estar siempre en cada partido en casa y en los desplazamientos, y perdón por no haber estado a la altura de lo que esperabais y soñábamos. Esta situación duele, pero esto no acaba aquí». El delantero de Requena siente la decepción por no cumplir las expectativas. «Sabemos lo que significa este escudo y que vosotros, afición, no os merecéis este final». Pero se muestra convencido que todo esa pasión y apoyo se verá recompensado muy pronto. «Volveremos a levantarnos y a estar donde al Badajoz le pertenece. Por historia y por su afición».