El Badajoz emprende un tríptico de altura en su peor momento

No hay nada como dar un golpe en la mesa para levantarse. Y que la competición se ponga cuesta arriba para poner todos los sentidos ... en una reacción efectiva y contundente. El Badajoz encara otro de los tramos más exigentes del calendario en su peor momento, pero convencido en recuperar sus sensaciones y dejar claras sus credenciales como aspirante al ascenso. Villafranca, Extremadura y Montijo se presentan como el examen definitivo para calibrar la verdadera medida de un equipo cuyo único objetivo es el ascenso.

El equipo blanquinegro atraviesa su primer pequeño bache de la temporada tras sufrir un empate en Navalmoral y una derrota en el Nuevo Vivero. El vestuario trata de abstraerse y centra el foco en la cita del domingo en Villafranca. El Badajoz afronta las próximas tres semanas de evaluación continua. Villafranca, Extremadura y Montijo examinan las posibilidades de ascenso de los blanquinegros. Un tríptico de altura que le hará poner a prueba sus auténticas aspiraciones.

El conjunto de Luis Oliver Sierra ya superó con cierto nivel otro tramo duro de partidos frente al Azuaga (2-1), Llerenense (3-0) y Diocesano (0-0). En esa secuencia del arranque liguero parecía al concerse el calendario el calendario que el más asequible sería el Jaraíz en su visita al Nuevo Vivero y precisamente ha sido el cuadro verato el primero en bajar a la tierra a los pacenses. El Badajoz presentó novedades en su alineación titular con la entrada de Santi Luque por primera vez en el equipo inicial. Pero no encontró la fórmula para derribar el muro enemigo. «Hay que reinventarse, tampoco hay que estar llorando», incidía el técnico en referencia a que los rivales pudieran tenerle cogida la medida a la forma de jugar de su equipo. En ese sentido, Oliver Sierra sigue mostrando su plena confianza en su plantilla. «El once titular de hoy es el once que le competiría a cualquier equipo en la categoría. Son jugadores de mucho peso, con que uno tenga el día se la arma a cualquiera».

Este domingo tendrá enfrente a un rival que tampoco atraviesa su mejor momento. El Villafranca comenzó como un tiro instalado en el coliderato junto a los blanquinegros, pero una mala racha de cinco jornadas sin ganar le ha hecho caer hasta la octava plaza. El equipo de Emilio Tienza se prepara para recibir a un Badajoz herido también necesitado de reencontrarse con la victoria después de encadenar tres empates y dos derrotas, la última el pasado domingo ante el Moralo (3-1).

El Badajoz necesita recuperar esas sensaciones de equipo dominador. «Necesitamos esa marchita más. Si salimos a trotar nos gana cualquiera», insistía el técnico.