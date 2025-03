El Badajoz emprende la ruta de los invictos

La Tercera RFEF no ha hecho nada más que comenzar, pero ya se avistan los primeros repechos de alta montaña desde el puesto base ... del Nuevo Vivero. El Badajoz afronta su primera gran prueba de fuego en un final de septiembre de altos vuelos. El conjunto blanquinegro mide sus verdaderas aspiraciones en dos próximas jornadas que le enfrentará a dos rivales con los que comparte coliderato. Llerenense y Diocesano se sitúan en el cuarteto de cabeza que se mantiene invictos con pleno de 6 puntos, junto al Villafranca y los propios pacenses.

El Badajoz se adentra en la ruta de los invictos en un viaje que arranca este sábado. La primera gran amenaza es el Llerenense de Juan García. El técnico pacense regresa al Nuevo Vivero al frente de un equipo también recién descendido de Segunda RFEF, pero que ha reconfigurado su proyecto en busca del retorno. Juan García siempre ha estado estos últimos años en las quinielas para entrenar al Badajoz, pero ese paso nunca se ha producido y volverá a la que fue su casa con cierta motivación por dar un golpe en la mesa del grupo extremeño. Este Llerenense lleva su firma de equipo bien armado, combativo, sólido atrás, que aprieta, que sale a buscar al contrario sin esconderse, buena condición física y que sabe rentabilizar al máximo sus ocasiones. De hecho, es junto al Extremadura el único que no ha encajado ningún gol en estas dos primeras jornadas con 4 tantos a favor y 0 en contra.

El curso pasado, con Luismi en el banquillo de la Campiña Sur, el Badajoz no fue capaz de ganar ninguno de los dos partidos con una derrota en la última jornada que desataba aún más la crispación en el Nuevo Vivero. Aunque fue un triunfo amargo para el Llerenense al no servirle para salvarse a pesar de quedar empatado a puntos con el equipo que en teoría marcaba la plaza de la eliminatoria de permanencia, que no tuvo que disputarla al ser el mejor de los cinco grupos, y por tanto con mayor puntuación incluso que los que la jugaron de los otros cuatro grupos. Luis Oliver Sierra dejaba un mensaje para sus aficionados ante el calendario que se le avecina al Badajoz. «Que apoyen porque estos jugadores van a dar la cara hasta el final».

Después tocará realizar el primer desplazamiento de la temporada. El Diocesano espera en Cáceres también con un inicio fulgurante de dos victorias, aunque este domingo tiene otro hueso duro de roer en Azuaga. «El Azuaga, Llerenense, Diocesano... son equipos de playoff. Si salimos de estas cinco jornadas líderes vamos a tener mucho ganado de cara a la segunda vuelta», resaltaba Luis Oliver Sierra.

Pero hay más porque en las primeras diez jornadas el Badajoz ya se habría visto las caras con los principales aspirantes al ascenso. Salvo el Olivenza en la jornada inaugural y el Jaraíz en la séptima, los pacenses habrán lidiado con ese grupo de ocho candidatos al playoff antes de mediados noviembre. Después de desplazarse a Cáceres llegará el Arroyo al Nuevo Vivero y una semana más tarde visitar al Moralo. Especial atención requiere también el tramo de la octava a la décima jornada con duelos exigentes consecutivos ante Villafranca, Extremadura y Montijo.