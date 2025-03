El Badajoz emprende la reconquista del liderato

Se lo ha marcado Luis Oliver Sierra como propósito de fin de año y este domingo puede estar a su alcance. Pero para dar ese ... paso, primero el Badajoz necesita renovar su tarjeta de visita y reconciliarse como visitante. Santa Amalia marca el inicio de la reconquista del liderato para el equipo blanquinegro en una jornada propicia por los duelos directos entre los equipos de arriba. Extremadura y Azuaga empataron (2-2) y por ahí despejaron un poco el camino a los pacenses a la espera del enfrentamiento entre los colíderes Jaraíz y Diocesano que comienza media hora antes. El Llerenense-Villafranca, con ambos algo más descolgados, también añade más salsa a un domingo de emociones fuertes.

Pero primero el Badajoz tiene que hacer sus deberes fuera de casa. Y todo pasa por encontrar su mejor versión a domicilio, donde a pesar de que todavía no ha perdido no se está mostrando nada solvente. «Esta semana si ganamos sí o sí vamos a recortar distancias a los equipos de nuestro alrededor», decía en la previa el técnico aragonés. Un empate entre los dos rivales que encabezan el grupo igualados a 28 puntos pondría el liderato a tiro en un triunvirato compartido en la primera plaza. «Después de cómo se nos ha complicado en algunas fases de la temporada y de un mes de noviembre tan malo tener a nuestro alcance un partido fuera de casa y dos en casa para poder ser líderes es un buen premio», apuntaba Oliver Sierra, para quien acabar el año en el primer puesto es su gran obsesión. «Nosotros tenemos claro que de aquí a Navidad si sacamos todos los puntos vamos a ser líderes y eso te da una motivación», sostenía con total convicción.

El preparador blanquinegro también se refirió al plus de estimulación que supone para sus rivales recibir al Badajoz. Y para ello puso como ejemplo la magia de la Copa con las sorpresas de los modestos de esta semana eliminando a cuatro Primeras y un Cacereño que rozó la gesta ante el Atlético. «Las eliminatorias de Copa son un fiel reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Salen a dar todo y es su día grande para lucirse». Oliver Sierra resaltó la importancia de comenzar 2025 en lo más alto. «Irte de vacaciones líderes te hace darle menos vueltas a las cosas y llegar un poco más frescos después del parón que va a ser importante».

El Badajoz sigue sin poder contar con Ginés González, que ultima su recuperación y podría reincorporarse al grupo esta semana. El resto del plantel está disponible para el técnico aragonés, incluido Jorge Pérez que ya entró en la pasada convocatoria.

En cuanto al Santa Amalia, Luis Oliver Sierra lo definió como el típico de la Tercera extremeña que se hace fuerte en su campo. «Es un equipo muy competitivo, mantiene el bloque del año pasado que fue campeón de Primera Extremeña y eso le da un plus de competitividad. Saben de qué va esto, en los resultados se ve y lo ponen complicado», advertía. En ese sentido, se refirió a la transformación que experimentan los equipos cuando se enfrentan al Badajoz. «Te sientes idiota analizando al rival porque llega el día de partido y no tiene nada que ver. Son dos equipos diferentes». El Santa Amalia llega de ser el primero en ganar en Calamonte, feudo donde el Badajoz no pasó del empate hace dos semanas. Con solo dos victorias fuera de casa, los desplazamientos siguen siendo la asignatura pendiente para los pacenses, aunque al menos en esta ocasión se jugará en hierba natural. «No es un hándicap de césped o de campo, sino del entorno», explicaba Oliver Sierra.