¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Miguel Ángel Ávila durante su etapa como entrenador del Arroyo en 2021. HOY
Tercera RFEF

El Badajoz elige a Miguel Ángel Ávila para insistir en el ascenso

El técnico cacereño asume el reto de reflotar al equipo blanquinegro y cuenta con experiencia en el Diocesano, Arroyo o Coria, al que subió hace dos temporadas

J. P.

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

El Badajoz ya tiene sustituto para Juan Marrero. Apenas unas horas después de la destitución del técnico valenciano el club blanquinegro anunciaba en sus redes sociales la llegada de Miguel Ángel Ávila. El entrenador cacereño es el elegido para intentar el ansiado ascenso que sigue siendo el único objetivo en el Nuevo Vivero. «Llega a nuestro club con la firme intención de trabajar para lograr el objetivo», recogía la entidad en su comunicado.

Ávila cuenta con una dilatada trayectoria en los banquillos extremeños tras pasar por el Diocesano, Arroyo y Coria, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF hace dos temporadas. Este verano fue protagonista de un episodio peculiar al ser presentado por el Llerenense como recambio de Juan García y solo unos días después comunicaba su renuncia por la disparidad de criterios entre el club de la Campilla Sur y el técnico cacereño por el horario de entrenamientos. De esta manera, Ávila regresa a los banquillos a los mandos de un Badajoz irreconocible y que ha tocado fondo con su derrota en Cabeza del Buey y al que tratará de reflotar en busca de las posiciones de cabeza.

Desde el Nuevo Vivero confian que este golpe de timón devuelva al Badajoz al lugar clasificatorio que le corresponde, ya que mantienen el objetivo del ascenso como única salida posible a una temporada clave en el futuro del club blanquinegro.

