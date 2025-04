El Badajoz tiene dos salidas para demostrar que quiere el ascenso

El Badajoz afronta dos salidas consecutivas que suponen toda una prueba de fuego para sus aspiraciones. El desenlace del campeonato se presenta como la última ... oportunidad para cambiar una tendencia negativa que ha sido la tónica a lo largo de la temporada. El equipo blanquinegro necesita aprobar su gran asignatura pendiente si quiere demostrar su altura de miras y seguir soñando con el ascenso.

Los pacenses han mostrado su peor versión fuera de casa donde solo han conseguido cinco victorias (Villafranca, Puebla, Castuera, Olivenza y Arroyo). Y ahora tiene dos desplazamientos consecutivos a Trujillo y Jerez de los Caballeros que van a marcar su clasificación para el playoff. «En cada campo tenemos la obligación de ganar», sentenciaba David González.

El Badajoz sigue el curso del Guadiana y desaparece del playoff cuando viaja. De no revertir esa dinámica en estas dos visitas se podría quedar fuera y no depender de sí mismo en la última jornada que juega en casa ante el Castuera. Pero, en cambio, si este domingo en Trujillo consigue alejar todos esos fantasmas cada vez que se sube al autobús y da ese golpe en la mesa estaría en condiciones de dejar prácticamente certificada su presencia en el playoff, teniendo en cuenta que el Diocesano visita a un Extremadura en Almendralejo, que a su vez podría necesitar ganar para celebrar ya el ascenso. En el Nuevo Vivero no piensan otra cosa que cumplir con su cometido y poder anticipar lo antes posible el objetivo. «Tiene que ser la tónica durante toda la semana para tratar de conseguir los tres puntos y ojalá nos dé la clasificación cuanto antes», exponía el técnico blanquinegro.

David González cuenta que ya se ha empapado de vídeos y es consciente de lo que se va a encontrar para lanzarse a la conquista de la ciudad de Pizarro. «Sabemos que es un campo pequeño, complicado como el de Pueblonuevo», avisa. Aunque el Badajoz no tiene excusas si quiere el playoff. El Trujillo acumula diez jornadas sin ganar (catorce si no se tiene en cuenta su victoria por alineación indebida del Villafranca en un partido que perdió) y acaba de perder en su campo precisamente frente al equipo de Valentín García.