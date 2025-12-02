El Badajoz tiene hasta diciembre de 2026 para pagar el primer plazo del convenio

El Badajoz entra en el último mes del año con todos los sentidos puestos en la parcela deportiva en su objetivo de recortar posiciones con ... el playoff, pero también en la institucional y económica. Este próximo 13 de diciembre de 2025 se inicia el calendario de pagos del convenio de acreedores. El club blanquinegro tendrá que hacer frente a un primer abono de 646.793 euros del total de los 2.241.695 euros de deuda final una vez deducida la quita.

Finalizados los dos primeros años de carencia, llega la hora de la verdad para la propiedad del club blanquinegro. Pero no será algo inminente que deba afrontar en unas semanas, ni siquiera en los próximos meses, ya que tiene todo un año por delante para cumplir con sus compromisos. De esta manera, este primer plazo del plan de pagos se extiende hasta el 13 de diciembre de 2026 como fecha tope para abonar las cantidades correspondientes a sus deudores. Así lo recoge el convenio al que se adhirieron 33 de los acreedores (el 70,37 por ciento) y aprobado por el Juzgado de lo Mercantil en noviembre de 2023. «Antes de que finalice el tercer año que transcurra desde la declaración de firmeza de la resolución que apruebe el convenio de acreedores se pagará a todos y cada uno de los acreedores afectados el 30% del crédito reconocido que ostenten una vez deducida la quita». Dicha sentencia se firmó el 12 de diciembre de 2023 una vez finalizado el periodo de apelación, por lo que a partir del día siguiente ya entraba en vigor. «Los pagos se realizarán a partir del tercer año, partiendo desde la fecha de eficacia del convenio, esto es, de la fecha en que adquiera firmeza la sentencia por la que se aprueba judicialmente el convenio», recogía la resolución de la jueza Zaira González.

El convenio establece a partir del tercer año un aplazamiento del 30% del crédito (646.793 euros), el cuarto año sería un 35% (559.747 euros) y el quinto otro 35% (520.326 euros), según reflejaba la resolución judicial y siempre una vez deducida la quita del 50 por ciento de la deuda. Una rebaja que solo afecta al crédito ordinario, puesto que para el privilegiado con Hacienda y Seguridad Social como máximos acreedores no se contempla ninguna quita.

Con la Agencia Tributaria la deuda asciende a 528.246 euros y con la Tesorería General a 246.691 euros en el momento del visto bueno del convenio. Con ambas administraciones públicas se contemplaba un pago inicial tras la firma judicial en 2023 de 80.000 euros y 75.000 euros, respectivamente, y se negociaba un convenio singular con una partida de 150.000 euros cada uno de los tres primeros años (2023 a 2026) en el caso de Hacienda y de 36.000 euros con la Seguridad Social los cinco de vigencia del convenio (2023 a 2028). Con los otros acreedores privilegiados se negoció también un pago inicial una vez dado luz verde al convenio de 50.000 euros. Ese crédito privilegiado sí tendría prioridad a la hora del cobro antes que el ordinario, aunque siempre que el club tenga liquidez el primero en abonarse es el crédito contra la masa, es decir, los gastos corrientes de sueldos, luz, agua... Después del crédito contra la masa, privilegiado y ordinario se pagaría el subordinado y en último lugar se afrontarían las deudas con los propios accionistas.

Disolución por incumplimiento

En el caso de incumplimiento con los compromisos de pago se procedería a la liquidación del club, pero siempre que un acreedor lo solicite y acredite el impago. En este caso, la jueza abriría una pieza separada de este procedimiento judicial denominada incidencia y daría traslado al concursado, en este caso el Badajoz, y reuniría a las partes a una vista para intentar llegar a un acuerdo para salvar el incidente concursal. Este supuesto solo se produciría a partir del 13 de diciembre de 2026, por lo que en cuanto al convenio se refiere el Badajoz se da cierto respiro y Lanuspe gana tiempo para mantener al club con vida al menos un año más.

En el convenio también se establecía un plan de viabilidad que debido a la desastrosa trayectoria deportiva del equipo estas últimas temporadas desde su aprobación ha quedado inservible. Y es que esas previsiones contempladas en cuanto a ingresos y gastos no se ajustan a la realidad con el Badajoz hundido después de dos descensos consecutivos de Primera RFEF a la Tercera extremeña. Este plan de viabilidad recogía para la actual campaña 2025-26 estar en Primera RFEF y para lo que se presupuestaba unos ingresos operativos de 3.500.200 euros y unos gastos de 3.525.834 euros, incluidos las partidas del concurso, lo que arrojaba un saldo negativo de 25.634 euros. Y para los dos siguientes ejercicios también existía la previsión de jugar en la división de bronce, lo que dista mucho de la realidad.