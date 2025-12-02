HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?
El presidente del Badajoz Colate Vallejo-Nájera y el director general Javier Peña. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

El Badajoz tiene hasta diciembre de 2026 para pagar el primer plazo del convenio

El club afronta desde el día 13 de este mes un año decisivo para su supervivencia en el que deberá asumir su primer compromiso con los acreedores de 646.783 euros

J. P.

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:17

Comenta

El Badajoz entra en el último mes del año con todos los sentidos puestos en la parcela deportiva en su objetivo de recortar posiciones con ... el playoff, pero también en la institucional y económica. Este próximo 13 de diciembre de 2025 se inicia el calendario de pagos del convenio de acreedores. El club blanquinegro tendrá que hacer frente a un primer abono de 646.793 euros del total de los 2.241.695 euros de deuda final una vez deducida la quita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

