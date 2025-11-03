HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?
Javi Lobato trata de frenar el avance de un jugador del Jerez. CD BADAJOZ
TerceraFEF

El Badajoz deja escapar una gran oportunidad para reengancharse

El equipo blanquinegro desaprovecha una jornada en la que de los siete primeros clasificados solo ganó el Jaraíz para poder recortar distancias y acercarse a la parte alta

J. P.

Badajoz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:07

Comenta

El Badajoz regresó de Jerez de los Caballeros con rabia contenida por la gran oportunidad perdida en su objetivo de recuperar el terreno cedido con ... los favoritos al ascenso. Más que por la victoria que se le escapó por merecimientos, en el equipo blanquinegro la sensación de coraje se hacía cada vez mayor a medida que se iban conociendo los resultados durante el desarrollo de la jornada. Y es que de los siete primeros clasificados de la Tercera extremeña solo ganó el Jaraíz, que sí lo aprovechó para quedarse líder en solitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  2. 2 Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura
  3. 3 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  4. 4

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos
  5. 5 Este es el pueblo de Extremadura candidato a ser iluminado por Ferrero Rocher esta Navidad
  6. 6

    Gallardo imputado: el camino judicial paralelo a las urnas del 21-D
  7. 7 La Aemet lo confirma: la llegada de una nueva borrasca activa ya los avisos en Extremadura por lluvias y tormentas
  8. 8 Raúl González, elegido candidato a las autonómicas del 21-D por Juntos por Extremadura
  9. 9

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  10. 10

    Abascal: «En Extremadura hay adelanto electoral por la soberbia de Guardiola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz deja escapar una gran oportunidad para reengancharse

El Badajoz deja escapar una gran oportunidad para reengancharse