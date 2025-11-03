El Badajoz deja escapar una gran oportunidad para reengancharse

El Badajoz regresó de Jerez de los Caballeros con rabia contenida por la gran oportunidad perdida en su objetivo de recuperar el terreno cedido con ... los favoritos al ascenso. Más que por la victoria que se le escapó por merecimientos, en el equipo blanquinegro la sensación de coraje se hacía cada vez mayor a medida que se iban conociendo los resultados durante el desarrollo de la jornada. Y es que de los siete primeros clasificados de la Tercera extremeña solo ganó el Jaraíz, que sí lo aprovechó para quedarse líder en solitario.

El conjunto de Juan Marrero lo hizo todo para ganar en el siempre exigente Manuel Calzado. Pero le faltó remate para finalizar la infinidad de llegadas y situaciones de gol que dispuso en la ciudad deportiva templaria. Los blanquinegros acusaron su falta de pegada y se tuvieron que conformar con un empate que les sabe más a derrota que a un valioso punto en un campo complicado. Y especialmente después de los marcadores que se fueron produciendo a lo largo del domingo. Don Benito, Villanovense, Azuaga, Villafranca, Montijo y Puebla también pincharon y dejan al Badajoz prácticamente en la misma situación que hace una semana. El liderato vuelve a alejarse a 10 puntos, pero al menos la única nota positiva es que el playoff queda un poquito más cerca al recortar a cuatro puntos con respecto a la última plaza de promoción de ascenso por la derrota del Villafranca frente al líder Jaraíz (4-1). Una posición que ahora ocupa el sorprendente Cabeza del Buey, que junto a los veratos y el Santa Amalia fueron los grandes beneficiados de la jornada.

Más cerca del playoff en la vuelta a casa

Así, el Badajoz se mantiene en la decimotercera posición y regresa al Nuevo Vivero después de su periplo de cuatro desplazamientos consecutivos más cerca del playoff. Antes de iniciar este éxodo, tenía la quinta plaza a 7 puntos, por lo que su peregrinaje se puede tomar como positivo con un balance de 7 puntos de 12 posibles. Este domingo vuelve a casa para recibir al Llerenense con la ocasión de seguir estrechando el cerco con el grupo de cabeza. Una semana después, la siguiente salida será a Cabeza del Buey, la gran revelación en este arranque liguero y el equipo que marca la zona de playoff con 4 puntos de ventaja sobre los blanquinegros.

Los de Marrero siguen manteniendo las distancias con los principales candidatos al ascenso directo como Don Benito (8 puntos) y Azuaga (5 puntos) y reduce a 7 puntos la diferencia con el Villanovense. El Jaraíz parece que este curso también se ha ganado por derecho propio entrar en la lista de aspirantes y en su caso de nuevo se amplía a 10 puntos.

El Badajoz mereció ganar en Jerez, de ahí que la sensación de haber desaprovechado una oportunidad de oro para reengancharse a la pelea por los primeros puestos.