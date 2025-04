El Badajoz está decidido a ir a por la plaza del Ursaria

La Federación Española ya ha puesto precio a la plaza del Ursaria y el Badajoz está ahí al acecho a la espera de su momento. ... El club blanquinegro entra en escena y todos los posibles pretendientes le miran con cierto recelo. En su circular número 25, el máximo organismo del fútbol español tasa la vacante del conjunto madrileño en 208.541,57 euros, cantidad establecida por las deudas previstas en el Reglamento General y que deben depositar los equipos que ostenten el mejor derecho deportivo en una primera fase que se abre hasta las 23.59 horas del viernes 12 de julio.

Desde el Nuevo Vivero aseguran que no van a dejar pasar esta oportunidad para intentar recuperar la plaza perdida deportivamente en Segunda RFEF y resarcir en cierto modo a sus aficionados por tantas decepciones. El grupo Lanuspe considera que el Badajoz cumple con todos los requisitos que marca la RFEF y está preparado para efectuar el pago siempre que cuente con el respaldo público de los principales colectivos sociales del club como la Plataforma Sentimiento Blanquinegro y la Asociación de Veteranos CDB. Los máximos accionistas del Badajoz tienen claro que si se puede optar a la plaza van a ir a por ella. En relación al artículo 215 del Reglamento General de la RFEF que recoge que «los clubes en situación de concurso de acreedores perderán su mejor derecho deportivo en beneficio de los que no se encuentren en la citada situación», desde la propiedad sostienen que la situación concursal no será impediento para hacer valer sus derechos.

Según los criterios federativos que rigen el Reglamento General «se dará prioridad a la entidad en la que, habiendo manifestado el interés en la plaza dentro del plazo fijado para ello, concurran los mejores méritos deportivos, de acuerdo con los criterios establecidos». En este primer grupo de aspirantes, la preferencia recae en primer lugar en el Llerenense, después en el San Fernando canario, seguido de Badajoz, Mensajero y Montijo. De no optar ninguno a cubrir esa plaza se pasaría a los clubes de inferior categoría pertenecientes a la misma territorial y en el caso de que tampoco concurra nadie la vacante podrá ser cubierta por otro club perteneciente a cualquier otra federación.

De no cubrirse en esta primera fase, la RFEF abriría una segunda con un primer plazo de 104.270,78 euros a ingresar entre las 24 horas siguientes de finalizar el primero, un segundo plazo de 52.135,39 euros dentro de las 24 horas siguientes al período anterior, un tercero de 26.067,69 euros en los mismos términos y por último un cuarto plazo sin pago de cantidad económica entre los clubes interesados a cubrir dicha plaza.