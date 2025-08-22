El Badajoz no cuenta con Dani Cordero

Daniel Soleto Badajoz Viernes, 22 de agosto 2025, 18:57 Comenta Compartir

El Badajoz sigue perfilando su plantel de cara al próximo curso y, cuando se presupone que lo que puede haber son altas e incorporaciones, la entidad ha anunciado la baja de Dani Cordero.

El joven canterano de 19 años pone fin a su etapa como blanquinegro, donde llegó a debutar en Primera RFEF en el año del descenso del club y fue un habitual en Segunda RFEF. Pero todo esto ha cambiado para los planes de Juan Marrero, ya que no ha visto al lateral pacense como una pieza que encaje en su puzzle. Una temporada pasada marcada por la irregularidad y no alcanzar el nivel esperado, ha provocado dicha decisión. Hay que recordar que Cordero estaba vinculado con la entidad hasta el año 2027, una renovación que se hizo efectiva en el 2023. Su nuevo club será el Real Racing Club de Santander. Ambas entidades han llegado a un acuerdo del que no se conocen detalles, aunque la intención de este traspaso es que Dani esté de forma habitual con el filial de la entidad, el Rayo Cantabria, equipo que competirá en el Grupo 1 de Segunda RFEF esta próxima temporada. Según fuentes del club blanquinegro, aseguran que no ha sido complicado entenderse con el conjunto cántabro. «Hemos llegado a un acuerdo rápido». El lateral, en esta pretemporada y con cinco partidos disputados hasta ahora, no ha estado en la convocatoria en dos enfrentamientos, frente al Calamonte y el Quintana, lo que daba a pensar que posiblemente no encajaba en el plan de técnico valenciano.

Caso David Grande

Otro caso por resolver es el del delantero David Grande que parece que desde incluso antes de empezar la pretemporada, su futuro en la entidad estaba en entredicho dada la falta de rendimiento desde su llegada en enero de este mismo año. El delantero apenas ha tenido minutos y continuidad durante estas semanas de preparación, hasta el punto que no ha ido convocado a los dos últimos amistosos. Su presencia en el partido de presentación frente al Extremadura dará muchas pistas sobre su futuro. Este movimiento llega a unas horas del partido más especial e importante de la pretemporada que se disputará en el día de hoy a partir de las 20.30 horas frente al Extremadura en el Nuevo Vivero.

Este duelo servirá como partido de presentación para presentar las nuevas equipaciones a partir de las 18.45, la apertura de la nueva tienda oficial a las 19:45, y la presentación de toda la plantilla y el cuerpo técnico a las 20.15. Este duelo se trata del sexto test para los de Juan Marrero que, hasta ahora, han ido de menos a más durante estas semanas. La pieza más destacadas durante estas semanas y estos partidos está siendo Antonio Pavón, con tres goles en cinco partidos. Precisamente, en el partido frente al Quintana, fue el artífice de los dos goles que dieron la victoria a los blanquinegro.

Y es que, a pesar de que ninguno de los delanteros haya abierto la lata aún, parece que son los hombres de segunda línea y los extremos los que van a ser más decisivos en el esquema de Marrero, ya que el gol de Bermu en Pueblonuevo y la participación y rendimiento de Barre así lo deja entrever. En cuanto a los números en la faceta defensiva, hay que señalar que el Badajoz solamente ha encajado dos goles, que fueron en aquel primer amistoso frente al Cacereño en el templo pacense. Desde aquel 30 de julio, el Badajoz no ha vuelto a ver su portería batida gracias a la gran actuación de sus dos porteros y de una línea defensiva cada vez más férrea, asentada y segura.

Por último, el Badajoz continúa ultimando con los habituales actos esta intensa pretemporada. El próximo miércoles 27 de agosto a partir de las 13.00 horas, está prevista que se lleve a cabo la tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora de la Soledad en la Ermita de la Patrona.