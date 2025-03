El Badajoz comienza su defensa del playoff

J. P. Badajoz Sábado, 22 de marzo 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Nuevo Vivero ya no va a dejar pasar ni una. La afición blanquinegra no deja de ver trenes pasar y que su equipo no se sube a ninguno. Descabalgado de la lucha por el ascenso directo, el Badajoz emprende su defensa del playoff también sin margen de error. El equipo pacense ve peligrar la quinta plaza ante la amenaza de un Diocesano al acecho que sigue metiendo presión ya con los mismos puntos.

El Badajoz redefine su único objetivo resignado a tener que tomar el camino largo. La fase de ascenso queda como tabla de salvación de otra temporada desilusionante que solo se arreglaría con un ascenso por la vía que sea. El conjunto pacense se aferra al Nuevo Vivero para asegurar su presencia en el playoff y ahora tiene tres partidos consecutivos para coger impulso. El primero es este domingo ante un Montijo que ya puso contra las cuerdas a Extremadura y Azuaga en sus estadios, donde fue derrotado por la mínima (1-0), y que solo ha perdido un partido de las últimas siete jornadas.

La ausencia de Gustavo Quezada por sanción complica los planes de Luis Oliver Sierra, que tendrá que decidir si colocar a Jesús Sánchez en su posición natural de mediocentro y volver a confiar la titularidad a Ginés González en el eje de la defensa o recurrir de nuevo de Jorge Barba como lugarteniente de Fran Miranda. Tampoco entran en la convocatoria por lesión Adán Gurdiel y Sergio Tienza. En el Montijo, por su parte, regresa al banquillo Germán Corengia, quien ejerce de entrenador pero en las actas figura como delegado, tras cumplir su sanción de nueve partidos por insultar al árbitro.

El Badajoz afronta de esta manera un encuentro envenenado por todos los condicionantes que reúne. Pero por encima de todo porque está obligado a ganar para mantenerse en los puestos de privilegio. Cualquier cosa que no sean los 3 puntos haría levantar en armas a un Nuevo Vivero al que se le agota la paciencia. El ambiente de crispación no es el más idóneo para acometer una empresa de ese calado. La tensión se palpa en la grada y en un vestuario agarrotado por los resultados dada la responsabilidad que conlleva el escudo.

La hinchada blanquinegra está más que harta de tantas decepciones y aunque fiel a un sentimiento a prueba de bombas nunca dejará solo a su equipo, otra cosa es que señale al banquillo como culpable de todos los males. En el Francisco de la Hera despidió al técnico aragonés entre pitos y abucheos. Pero Luis Oliver Sierra lo dejó claro. «No me voy a marchar. Dejad de preguntármelo. ¿Ha quedado claro?».

En este escenario de entre guerras, el Badajoz está obligado a asumir lo que representa como club y ofrecer su mejor versión para despejar las dudas y reconciliarse con sus sufridos aficionados. «El equipo ha demostrado que está a un nivel altísimo y puede ganar todo lo que queda tranquilamente», resaltaba el preparador blanquingro tras perder en Almendralejo.

BADAJOZ-MONTIJO CD BADAJOZ Álex Quesada; David Calles, Jesús Sánchez o Ginés, Javi Lobato, Álex Herrera; Bermúdez, Fran Miranda, Jorge Barba o Jesús Sánchez, Santi Luque; Alex Alegría y Borja Domingo.

UD MONTIJO Navajas; Madou, Edu Reyes, Matías Peña, Iván Fernández, Silva, D'Ángelo, De Luis, Martín Gómez, Javier Sánchez e Higor Rocha.

ÁRBITRO López Jiménez.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00 horas.