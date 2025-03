El Badajoz cierra el año con un nuevo borrón

J. P. Badajoz Lunes, 23 de diciembre 2024, 21:06 Comenta Compartir

El Badajoz despide un año 2024 para olvidar en lo deportivo y en lo institucional. El equipo blanquinegro quería marcharse de vacaciones con dos victorias seguidas en el Nuevo Vivero, pero tampoco pudo cumplir con ese deseo con el que brindarle algo con lo que dejarle un buen sabor de boca a su sufrida afición. Cierra el año con nuevo borrón a una primera vuelta irregular y que le aleja un poco más del liderato.

A Luis Oliver Sierra se le han ido cayendo sus pequeños retos y termina este 2024 a 6 puntos del Jaraíz. Ni pudo descabalgar al Extremadura, ni en las siguientes tres salidas consecutivas logró el pleno como pretendía, ni después en Santa Amalia ni en estos dos últimos compromisos en casa. Unas cuentas que en su calculadora le iban dando como resultado el liderato, pero no ha salido como quería y el pinchazo frente al Jerez deja a su equipo todavía más cuestionado. El técnico blanquinegro se marcha al parón navideño muy enfadado con sus jugadores. «Una actitud vergonzosa desde el primer minuto», fueron sus primeras palabras tras el empate a uno con el conjunto templario. Especialmente se mostró crítico con los futbolistas destinados a marcar diferencias y que no terminan de aparecer del todo con la continuidad deseada. «No podemos vivir de la actitud de Dani Cordero, Gus de Chechu porque esa gente está para proteger el fuerte, pero para ganar el partido hay pesos pesados que tienen que dar un pasito adelante». En ese sentido, Oliver Sierra ya lanzaba un serio aviso para la vuelta de vacaciones. «Alguno va a tener que demostrar más y otros van a tener que convencerme. Evidentemente hay que tomar medidas».

Entre esas medidas pasarían por reforzar la plantilla en el mercado de invierno, una opción que desde dentro siempre se había insistido en que no estaba sobre la mesa, pero que en este último mes se ha ido reconduciendo el discurso hasta el punto de admitir ya seriamente dicha posibilidad. «Las incorporaciones nunca se han descartado. No se va a ir al mercado desesperadamente porque considero que un gran porcentaje funciona bien. Hay que mirar opciones que no tenemos dentro de la plantilla. Jugadores que aporten cosas diferentes, por tener variables. Tiene que mejorar lo que hay, no rellenar por rellenar. Hay que hacer cosas porque no estamos ganando». Y reconocía incluso que de no revertirse la situación los cambios podían llegar hasta por él mismo. «Cuando no ganas el entrenador se tiene marchar, igual te toca quedar en la grada, tienes que ir al banquillo... El club tiene la obligación de hacer que la cosa vaya mejor. Lo que el club decida bien hecho estará porque no hemos cumplido con nuestra parte y ahora a tragar lo que toque».

El Badajoz acusa su irregularidad y con el inicio del nuevo año se le presenta su auténtica prueba de fuego. «Yo me lo tomaría más en serio. La cosa viene turbia como no empecemos a ganar y viene un mes fuera de casa que miedo me da como no espabilemos», remarcó. De ahí que el preparador aragonés pidiera a sus jugadores que estos días carguen pilas y reflexionen. «Toca examen de conciencia ahora en Navidad y que piensen si estamos haciendo lo correcto todos para sacar al Badajoz de aquí porque si no no vamos a ascender. De aquí no vamos a ir a mejor ninguno».