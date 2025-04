El Badajoz tiene cerrado un delantero ajeno al lío con la AFE

El Badajoz sigue adelante con su plan ajeno a un nuevo lío con la tramitación de licencias tras el comunicado de la AFE en el ... que le incluía como moroso. Mientras el sindicato de futbolistas insistía este martes en que el club blanquinegro mantiene una deuda con un jugador y que no podrá fichar hasta que sea liquidada, en el Nuevo Vivero ya tienen cerrado la incorporación del goleador que tanto necesita el equipo y ansía su afición.

El club pacense ha echado sus redes en la cuarta categoría de un país europeo. El club pacense ha alcanzado un acuerdo total con el jugador y solo está a la espera de que se resuelva la rescisión del contrato con su actual equipo para hacerlo público.

Todo apunta a que se trata de David Grande, un delantero de 33 años nacido en Torrejón de Ardoz y que milita en el Costa d’Amalfi de la Serie D italiana. Un trotamundos conocido por el fútbol extremeño tras su paso por el Cacereño en la campaña 2022-23 (marcó el primer gol para los de Cobos en la eliminación del Girona en Copa del Rey) y que ha pasado por infinidad de clubes como el Fuenlabrada, Illescas, Atlético Albacete, Getafe B, Algeciras, Villarrubia, Alzira, Lealtad, Granada B, Ponferradina, Atlético Malagueño, Unionistas, Calahorra, Xerez Deportivo, Marino Luanco y Compostela, además de su exótica experiencia en el Jamshedpur FC y Kannur Warriors FC de la Super League de India.

Un movimiento que refleja la confianza de la propiedad para reforzar al equipo a pesar de la posición de la AFE. En el Badajoz también continúan firmes en su postura de que no tienen ninguna deuda pendiente y se remiten tanto a la Federación Extremeña como a la Española, con quienes mantienen comunicación directa y no les han notificado ningún embargo de los derechos federativos. En la FExF ratifican esa versión y sostienen que no les consta que el club pacense tenga una deuda con la AFE. «Siempre que tienes los derechos deportivos bloqueados la Federación, a través de la comisión mixta, nos lo comunica y aquí no ha llegado ningún documento oficial, tampoco por parte de la AFE. El club tiene los derechos habilitados», apunta Javier Peña. De hecho, el Badajoz pudo inscribir a Álex Quesada el pasado viernes y el domingo jugó frente al Castuera. Ahora, la entidad blanquinegra se dispone a cursar la licencia de un nuevo jugador.

El Badajoz asegura desconocer la procedencia de la denuncia que recoge la AFE, ya que el sindicato de futbolistas no le ha trasladado nada al respecto. «Lo único que sabemos es que nos dijeron que por los 279 euros de Borja (López) nos podían retener los derechos, pero el club ya se puso al día antes del 31 de diciembre. Si existe esa denuncia puede que lleve otra vía distinta a los derechos federativos», se cuestiona el director general de la entidad blanquinegra.

Entradas para Olivenza

El Olivenza ha facilitado al Badajoz un paquete de 150 entradas, 100 de adulto a un precio de 10 euros y 50 de juvenil por 5 euros, para el partido de este domingo a las 12.00 horas. Para los menores de 14 años el acceso es gratuito. El club blanquinegro anunciaba a última hora de la noche que las localidades de adultos ya se habían agotado y que solo quedaban disponibles las de público joven (de 14 a 18 años). Los interesados pueden pasarse por las oficinas del Nuevo Vivero en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas hasta fin de existencias.