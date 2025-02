Un Badajoz sin las cartas marcadas ni favoritismos

A Luis Oliver Sierra se le pueden discutir muchas cosas de su Badajoz: el rendimiento del equipo en algunas fases, la capacidad para ... sacar la mejor versión de una plantilla plagada de calidad, la puntería, la fragilidad anímica y mental, la falta de autoridad contra rivales directos, la descompensación en algunas demarcaciones por el empeño en confeccionar un grupo reducido... Sin embargo, la meritocracia es un rasgo distintivo innegociable y se ha convertido en una garantía de competitividad en el vestuario blanquinegro. No le tiembla el pulso para otorgar galones sin reparar en el DNI ni la trayectoria. Ya ocurrió cuando Jesús Sánchez retrasó su posición para mitigar las ausencias en el eje de la zaga, hasta tal punto que se ha terminado apropiando de uno de los puestos de central junto a Lobato.

«El equipo está sin encajar, en una dinámica de no conceder a los rivales y anularlos, no es cuestión del nivel que dé Ginés, que es alto, es que los que están no fallan». Las lesiones y sanciones del defensor canterano y ciertos errores de bulto han terminado pasándole factura hasta fluctuar su rol de titular indiscutible a quedar relegado al banquillo. «Los que juegan están impecables, a esperar su oportunidad y no queda otra, como el resto». No se anduvo con tapujos y confirmó que la línea de la retaguardia contará de inicio también con un futbolista que se ha ganado a base de brillantes actuaciones un puesto de titular. Es el caso de Jorge Pérez, que ha aprovechado con creces los minutos por la baja por sanción de Álex Herrera y la lesión de Dani Cordero, que ya está disponible, hasta el punto de pasar de alternativa a opción preferencial para el flanco zurdo. «La expulsión de Álex Herrera fue injusta, un error arbitral gravísimo en Llerena, pero Jorge y el equipo no tienen la culpa». Sin distinciones ni favoritismos, bien lo saben también por ejemplo Santi Luque y Jorge Barba, piezas claves, pero que con el cambio de sistema, que reduce la presencia de hombres de segunda línea, también han probado la hiel de la suplencia en las últimas dos jornadas.

El técnico aragonés recupera, además de a Dani Cordero, a David Grande, mientras que Álex Quesada ha entrenado con normalidad los últimos días y todo apunta a que regresará al once. Las malas noticias llegan precisamente en la portería, ya que Sergio Tienza ha vuelto a romperse y, a la espera de las pruebas que confirmen el alcance de su dolencia, todo apunta a que estará varias semanas más en el dique seco.