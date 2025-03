El Badajoz ha comenzado la temporada de la mejor manera posible. La goleada al Olivenza le coloca líder provisional el Nuevo Vivero disfrutó con el ... juego del equipo. Nada que ver con la decepcionante campaña pasada en la que apenas se generaba y se tiraba a puerta. Luis Oliver Sierra tiene clara su idea y el equipo la puso en práctica en el campo, especialmente en la segunda parte. Circulación rápida, velocidad, abrir espacios, proyectar a los laterales en ataque y pegada arriba. El domingo los jugadores se aplicaron bien la lección y Álex Alegría recuperó su olfato para rematar la faena. El Nuevo Vivero asistió a su renacimiento después de su media temporada marcada por sus problemas en el tobillo. Todo lo que le llegó lo metió en la cesta e incluso estrelló un balón en el larguero.

El Badajoz se caracterizó por un estilo alegre y vertical. Bermu y Jorge Barba se presentaron como grandes asistentes y los laterales se sumaron a la ofensiva blanquinegra. El técnico aragonés destacó las posibilidades que ofrecen Adan Gurdiel, Álex Herrera, Dani Cordero o David Calles. «Tienen todos un magnífico pie a la hora de centrar balones laterales y alimentar a los delanteros es fundamental. El año pasado nos costaba muchísimo llegar y este año con estos laterales lo tenemos más que solventado», explicaba Luis Oliver Sierr. Y para aprovechar todo ese caudal ofensivo el equipo pacense cuenta con Álex Alegría y Montori con la caña preparada. «Tenemos muchísima pólvora arriba. Sabemos que vamos a crear muchas ocasiones y las que tengamos tienen que ir para dentro», comentaba el goleador placentino, que se reconcilió con la afición blanquinegra con su 'hat-trick'. «Esperemos que sean muchos más», apuntaba Álex Alegría.

El Badajoz se carga de razones y de munición. Ante el Olivenza anotaron sus dos referencias ofensivas. «Tenemos una segunda línea con mucho gol, pero la principal responsabilidad del delantero es marcar y si marcan cuatro cada partido entre los dos mal no nos va a ir», se congratulaba el preparador blanquinegro.

Oliver Sierra se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el cómputo global, pero avisaba que en otros partidos los rivales no van a dar tantas facilidades y no se puede perdonar porque al final lo acabas pagando. «Hay que meter una marchita más a todo. No te puedes plantar en un partido que has tenido seis o siete ocasiones con 1-0 al descanso porque si por lo que sea no entran al final tienes un lío». En ese sentido, admitía que el equipo no puede soltar el pie del acelerador ni relajarse e ir a por todas esde el principio. «La primera parte ha sido muy justita para lo que esperamos del equipo. No podemos tener piedad con los rivales porque con nosotros no la van a tener». El técnico del Badajoz insitía en explotar sus recursos ofensivos. «Tenemos que ser más incisivos».

En cuanto a la aportación del recién incorporado Santi Luque, Luis Oliver Sierra señaló que está en proceso de puesta a punto y que ofrecerá más alternativas al ataque. «Santi tiene calidad de sobra para ser titular en cualquier equipo, pero viene de no hacer pretemporada y es muy arriesgado. Hay que sumarle al ritmo de los demás, pero poco a poco. El que se lo gane, jugará. Un paso en falso son dos meses parados y ahora no nos lo podemos permitir».